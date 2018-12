In den 90er Jahren wurden Mordprozesse nach vier bis fünf Verhandlungstagen mit einem Urteil abgeschlossen. Heute dauern solche Verfahren mehr als doppelt so lange. Ist dieser Eindruck richtig?

Es ist richtig. Die Strafverfahren sind tatsächlich länger geworden. Aber Prozesse, die 20 und mehr Sitzungstage dauern, sind noch nicht die Regel.

Was sind die Gründe hierfür?

Zum einen müssen die Termine mit zahlreichen Beteiligten abgesprochen werden, also Staatsanwalt, Verteidiger, Nebenklage- Anwälte und Gutachter. Immer wieder kann nicht ganztägig verhandelt werden, sondern nur wenige Stunden. Und immer wieder tragen Verteidiger durch zahlreiche Anträge zur Verlängerung bei.

Thomas Dörr (61) ist seit 2009 Präsident des Landgerichts Ravensburg. Der in Ulm aufgewachsene Jurist spezialisierte sich in jungen Jahren als Assessor auf das Arzthaftungsrecht, war Vizepräsident am Landgericht Ulm und danach Vorsitzender Richter des 1. Zivilsenats des OLG Stuttgart, bevor er nach Ravensburg wechselte, wo er zu seiner Tätigkeit als Landgerichtspräsident als Vorsitzender Richter einer Zivilkammer arbeitet. Dörr ist begeisterter Läufer bis zur Halbmarathon-Strecke. (wr) | Bild: Cuko, Katy

Oft ist zu hören, es solle „wasserdichte“ Urteile geben, die auch vor dem Bundesgerichtshof (BGH) im Fall einer Revision Bestand haben.

Natürlich will jede Strafkammer ihr Verfahren so durchführen und beenden, dass das Urteil einer BGH- Überprüfung standhält. Denn wenn nach langem Aktenstudium, vielen Prozesstagen und einem Urteil, das über 100 Seiten umfassen kann, das Verfahren an eine andere Strafkammer zurückverwiesen wird, muss die ganze Arbeit nochmals gemacht werden.

Fakt ist aber doch, dass am BGH nur knapp fünf Prozent aller Revisionen einen Erfolg haben. Sind die Gerichte also zu ängstlich?

Die statistische Erfolgsquote ist das Eine. Aber wenn ein Urteil vom BGH aufgehoben wird, ist das ausgesprochen misslich und die Kollegen wollen einen weiteren Verfahrensaufwand vermeiden. Ängstlich ist also nicht der richtige Begriff.

Welche Rolle spielen die Anwälte bei den lange dauernden Prozessen?

Das Verhalten der Verteidiger kann tatsächlich in Einzelfällen zu einer erheblichen Verlängerung führen. Über immer neue Beweisanträge oder Ablehnungsgesuche gegen Richter und Schöffen muss in aller Regel entschieden werden, bevor die Kammer weiter verhandeln kann. Das kostet Zeit.

Nun gibt es ja das sogenannte Beschleunigungsgebot. Wird das von den Richtern zu zögerlich angesprochen und angewandt?

Dieses Beschleunigungsgebot wird selbstverständlich stets beachtet. Sonst gäbe es mehr Fälle, in denen Haftbefehle wegen zu langer Verfahrensdauer aufgehoben und Angeklagte auf freien Fuß gesetzt werden müssten.

Angesichts der Überlastung der Gerichte müsste doch etwas gegen solche „Monsterprozesse“, wie ein Richter sagte, unternommen werden. Tut sich da was?

Überlegungen des Gesetzgebers zur Verkürzung der Strafprozesse sind mir nicht bekannt. Zwar hat der Strafkammertag, an dem die Praktiker von Land- und Oberlandesgerichten beteiligt sind, Vorschläge zur Änderung der Strafprozessordnung erarbeitet. Ob die vom Gesetzgeber aufgegriffen werden, bleibt abzuwarten.

Strafprozesse sind das Eine. Wie sieht es bei den Zivilverfahren aus?

Auch die dauern länger als noch vor einigen Jahren. Im Bezirk des Landgerichts Ravensburg dauerte ein Zivilverfahren 2017 im Durchschnitt 6,7 Monate, an den Amtsgerichten 4,2 Monate. Hauptgrund für die Verlängerung ist die Einholung von Sachverständigengutachten.

Wie stellen sich eigentlich Ihre Richter diesem Problem?

Durch zusätzliche Richter versuchen wir, die Verfahrensdauer im Rahmen des Möglichen kurz zu halten, denn auch die Schnelligkeit der Justiz ist ein Qualitätsmerkmal, wenngleich nicht das Einzige. An der Sorgfalt wollen und dürfen wir jedoch keine Abstriche machen.

Länger am Landgericht In Baden- Württemberg gibt es 108 Amtsgerichte und 17 Landgerichte. Wie lange Zivil- und Strafprozesse im Durchschnitt dauern, darüber geben Zahlen aus dem Stuttgarter Justizministerium Aufschluss. So ist die Dauer von Straf- und Zivilverfahren an den Amtsgerichten seit 2006 mit durchschnittlich 1,2 beziehungsweise 1,25 Verhandlungsterminen gleichbleibend. Auch an den Landgerichten gibt es bei Zivilverfahren in erster und zweiter Instanz bei 1,3 beziehungsweise 1,1 Verhandlungsterminen keine signifikanten Veränderungen. Deutlich länger geworden sind die Strafverfahren in erster Instanz an den Landgerichten: von durchschnittlich 2,8 Verhandlungsterminen pro Verfahren 2006 stiegen sie auf über 5,0 (2016) und 4,4 (2017). Im Haushaltsentwurf des Landes für 2018/19 sind deshalb 91 neue Stellen für Richter/innen und Staatsanwältinnen/Staatsanwälte vorgesehen.