Nach dem gewaltsamen Tod eines 46 Jahre alten Mannes in Ravensburg hat die Polizei einen 33-Jährigen festgenommen. Es bestehe dringender Tatverdacht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Der Verdächtige habe den 13 Jahre älteren Mann am Donnerstagabend vor einem Haus in Ravensburg angegriffen und erstochen. Das Opfer starb am Tatort. Hintergrund sei ein Beziehungsstreit. Vor dem tödlichen Angriff habe es in dem Haus - in der Wohnung einer Frau - eine Auseinandersetzung gegeben. Der Angreifer soll der ehemalige Lebensgefährte der Frau sein, der Getötete war ihr aktueller Freund.

Täter in Untersuchungshaft

Der Angreifer flüchtete nach der Tat mit seinem Auto. Er wurde wenig später von der Polizei bei Amtzell (Kreis Ravensburg) entdeckt und Richtung Autobahn verfolgt. Bei Wangen (Kreis Ravensburg) kam er mit dem Wagen von der Straße ab und raste in einen Schneehaufen sowie in ein Verkehrsschild.

Er war den Angaben zufolge betrunken. Bei dem Unfall wurde er leicht verletzt. Polizisten überwältigen ihn und nahmen ihn fest. Ein Richter am Amtsgericht Ravensburg erließ am Freitag Haftbefehl wegen Mordes, wie die Behörden mitteilten. Der Mann ist in Untersuchungshaft. Der genaue Tathergang sowie Hintergründe werden noch ermittelt. (dpa)