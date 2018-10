Dem mutmaßlichen Supermarkt-Erpresser werden nach Angaben des Gerichts versuchter Mord in fünf Fällen, versuchte besonders schwere räuberische Erpressung in sieben Fällen und gemeingefährliche Vergiftung vorgeworfen. Die Anklage geht davon aus, dass unter anderem die Mordmerkmale Habgier und Grausamkeit zutreffen.

Der Mann hatte nach seiner Festnahme im Herbst 2017 zugegeben, den Giftstoff Ethylenglykol in fünf Gläser mit Babynahrung gemischt und in Geschäften in Friedrichshafen platziert zu haben.

Um 11,75 Millionen Euro zu erpressen, drohte er, 20 weitere vergiftete Lebensmittel in Umlauf zu bringen. Die Polizei konnte die fünf Gläser sicherstellen. Jede Portion enthielt laut Staatsanwaltschaft eine für Säuglinge und Kleinkinder tödliche Dosis.

9 Uhr: Großer Andrang von Beobachtern und Pressevertretern im Gerichtssaal des Landgerichts Ravensburg.

Vor dem Gerichtssaal erklärt Staatsanwältin Christine Weiss, was sie dem Angeklagten vowirft.

9.30 Uhr: Große Aufregung am Landgericht: Wie soeben bekannt wurde, ist der Angeklagte nicht zum Prozess erschienen. Bei der Morgenkontrolle um sieben Uhr hat sich der Angeklagte nach Auskunft des Gerichts Schnittwunden am Arm zugefügt – er wurde medizinisch versorgt und musste in den Krankenraum. Er habe zudem auch Schlafmittel genommen. Es besteht jedoch keine lebensbedrohliche Situation – aber er ist nicht verhandlungsfähig. Mittags wird das neu geprüft. Eine Fortsetzung ist laut dem Richter Stefan Maier um 14.30 Uhr geplant.

Arzt muss über Verhandlungsfähigkeit entscheiden

Franz-Bernhard Bühler, Vorsitzender Richter am Landgericht Ravensburg, war selbst über diese Wendung erstaunt. „Das haben wir hier noch nie gehabt“, sagt er. Es sei noch völlig offen, ob es am Nachmittag weitergehe, das habe ein Arzt zu entscheiden, erklärte Bühler. Der Angeklagte muss verhandlungsfähig sein, ansonsten muss der Prozess vertagt werden.

Auch der Anwalt des Angeklagten, Manuel Reiger, wurde von den Ereignissen überrascht. Er hatte zu Beginn eigentlich noch mit seinem Mandanten sprechen wollen und hatte die anwesende Presse ermahnt, dass das Anonymisierungsgebot gelte.

Um 14.30 Uhr will Richter Stefan Maier verkünden, ob der Prozess heute fortgeführt werden kann oder ob es an einem anderen Verhandlungstermin weitergehen wird.

