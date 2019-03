Wegen einer Messerattacke mit drei Schwerverletzten in Ravensburg muss sich ein 22-jähriger Mann seit Donnerstag vor dem Landgericht im baden-Württembergischen Ravensburg verantworten.

Bild: Stefan Trautmann

Der Asylbewerber gab zum Prozessauftakt am Donnerstag zu, auf drei Männer in der Innenstadt mit einem Küchenmesser eingestochen zu haben.

Der Mann soll im September vergangenen Jahres auf zwei andere Asylbewerber eingestochen und auch einen Passanten, der den beiden Männern helfen wollte, verletzt haben. Der Angriff wurde vom Ravensburger Oberbürgermeister Daniel Rapp (CDU) gestoppt, der den Mann aufforderte, das Messer niederzulegen. Vor Gericht sagte der Angeklagte, dass er den Oberbürgermeister für einen Polizisten in Zivil gehalten habe.

Nach Einschätzung des Gerichts ist der mutmaßliche Täter psychisch Krank, weshalb er sich keinem normalen Strafverfahren stellen muss, sondern einem Sicherungsverfahren.

Dem 22-Jährigen wird versuchter Mord in zwei Fällen und versuchter Totschlag in einem Fall vorgeworfen. Der Tat soll ein Streit mit einem früheren Arbeitskollegen vorausgegangen sein. Das Gericht muss unter anderem über die Schuldfähigkeit des Mannes und eine mögliche Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus entscheiden.

Dafür sind vier Verhandlungstage angesetzt. (AFP)