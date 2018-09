Überlingen Pferdebesitzer und Reitvereine haben keine Heuvorräte für den Winter mehr

Weil im Sommer das Gras auf den Weiden verdorrte, mussten viele Nutztierhalter und Pferdebesitzer in und um Überlingen bereits ihre Heuvorräte an die Tiere verfüttern. Eine von ihnen ist Klara Kühne aus Sipplingen. Sie sorgt sich, wie sie ihre fünf Pferde durch den Winter kriegt. Denn auf dem Markt gibt es kein Heu mehr – oder zu deutlich überteuerten Preisen. Aus dem Reitverein Überlingen heißt es, die Situation sei prekär: "Zur Not muss man eben aus Rumänien importieren."