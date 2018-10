Große Anspannung am Landgericht Ravensburg: Mit etwa zehn Minuten Verspätung hat heute der Prozess gegen den mutmaßlichen Supermarkterpresser von Friedrichshafen begonnen. Mit gesenktem Kopf betrat er 54-Jährige am Morgen den Gerichtssaal.

Sein Verteidiger bezweifelte zu Beginn seine Verhandlungsfähigkeit, weil sein Mandant seit Tagen nichts gegessen habe. Der Richter lehnte dies ab, da es ausreichend Pausen geben werde.

Angeklagter gesteht Babybrei-Vergiftung

In einer schriftlichen Stellungnahme, die sein Anwalt verlas, gab der Angeklagte zu, die fünf Babygläschen mit Gift versetzt zu haben. Er sei allerdings davon ausgegeangen, dass diese niemals gefunden werden würden, da er sie samstags nachmittags in die Läden gestellt habe – eine Zeit, in der Familien nicht mehr einkaufen würden.

Zudem habe er die Gläschen in die hinteren Reihen gestellt und sogleich das BKA darüber informiert. Daher wolle er nicht als Mörder verurteilt werden. Er habe auch nicht gewusst, dass die Menge des Giftes, das er in die Gläschen getan habe, für Säugling oder Kleinkinder tödlich sei.

Bild: Trautmann

Er gab auch zu, Geld erpressen zu wollen und die größtmögliche Aufmerksamkeit zu erregen. „Ich habe aus Verzweiflung gehandelt“, so der 54-Jährige. Er entschuldigte sich bei der Öffentlichkeit, bei allen Anwesenden und allen Eltern, die in großer Sorge um ihre Kinder gewesen seien.

Wer ist der mutmaßliche Supermarkterpresser?

Über sein Leben sagte er aus, dass er am 28. November 1963 als zweiter Sohn seiner Eltern, die einen Edeka-Laden betrieben, geboren wurde. Er hatte einen geistig behinderten Bruder, um ihn habe sich in seiner Kindheit und Jugend niemand gekümmert.

Seine Eltern stellten schon früh hohe Erwartungen an ihn, so sollte er eines Tages den Laden übernehmen. Weil er den Erwartungen seiner Eltern nicht entsprechen konnte, habe er schon sehr früh Probleme gehabt.

Als 12-Jähriger wog er bereits 103 Kilogramm, weil er aus Verzweiflung nur noch Süßigkeiten gegessen habe.

In der Schule gemobbt

Er sei in der Schule gemobbt worden und hatte keine Freunde. Seine einzige Bezugsperson sei eine Cousine gewesen, die sich allerdings das Leben nahm, als er 13 Jahre alt war. Sein Vater zwang ihn, eine Lehre als Einzelhandelskaufmann zu beginnen, doch er habe seinem Vater nie etwas recht machen können. „Ich bin im zweiten Lehrjahr dann von zu Hause abgehauen“, so der Ankgeklagte in seiner schriftlichen Stellungnahme.

Seine Lehre beendete er bei Stuttgart. Seine Eltern starben früh, danach habe er allein für sich sorgen müssen.

Der mutmaßliche Supermarkt-Erpresser vor dem Landgericht Ravensburg | Bild: Trautmann

2015 wurde bei ihm von der Uniklinik Tübingen eine Borderline-Störung attestiert, es folgten Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken. 2008 begann er eine Beziehung mit einer Frau, die für ihn „der Mensch seines Lebens“ sei. Diese habe ihn aber schließlich um seine Reinigungsfirma betrogen, die er zwischenzeitlich erfolgreich aufgebaut habe.

„Ich wollte erwischt werden“

Er hatte sie als Gesellschafterin eingesetzt, da er einen zu hohen Schuldenstand gehabt habe. Schließlich habe sie ihm nach Beendigung der Beziehung gekündigt, danach sei sein Leben zerstört gewesen. „Da ist meine Welt endgültig zusammen gebrochen“, so der Angeklagte, denn die Frau habe ihm sein Lebenswerk genommen.

Danach habe er von Hartz 4 gelebt, habe begonnen, täglich eine Flasche Gin und eine Flasche Rosé zu trinken, wurde medikamentenabhängig und hatte keinerlei Bezugspersonen mehr. Nur sein Hund habe ihm noch Halt gegeben. Schließlich habe er den Plan entwickelt, mit dem vergifteten Babybrei Geld zu erpressen. „Ich wollte aber erwischt werden“, so der Angeklagte.

Daher sei er auch nicht abgehauen, als die Fahndung nach ihm begann. „Ich möchte ein gerechtes Urteil, aber ich möchte nicht zum Mörder abgestempelt werden“, heißt es abschließend in seiner Stellungnahme.

Säuglinge wären qualvoll gestorben

Oberstaatsanwalt Peter Vobiller hatte zuvor die Taten des 54-jährigen Angeklagten aufgelistet – so hatte er am 16.9.2017 in insgesamt fünf Supermärkten in Friedrichshafen verschiedene Babygläschen ausgelegt, die jeweils mit einer tödlichen Menge Ethylenglykol versetzt waren, etwa ein Glas Biobuttergemüse mit Hühnchen in einem Aldi-Markt.

Weitere betroffene Handelsketten waren Lidl, Müller, Edeka und ein Rewe-Markt. „Alle diese Gläser enthielten eine tödliche Dosis des Giftes“, so der Oberstaatsanwalt. Er erläuterte, dass Säuglinge oder Kleinkinder, die ein solches Gläschen gegessen hätten, qualvoll gestorben wären.

Journalisten warten auf den Prozessbeginn am Landgericht Ravensburg | Bild: Mommsen

„Das Gift führt nach etwa 70 Stunden nach der Einnahme zu einem Nierenversagen“, so der Staatsanwalt. Der Angeklagte habe die Wehrlosigkeit der Kinder in gefühlloser Weise ausgenutzt, sei heimtückisch und grausam vorgegangen, um sich selbst zu bereichern.

Verspäteter Prozessauftakt

Zum Prozessauftakt vor einer Woche war der Angeklagte nicht verhandlungsfähig gewesen, weil er sich in seiner Zelle verletzt hatte. Um zu vermeiden, dass er sich wieder selbst verletzt, wurde der 54-Jährige in einem kameraüberwachten Haftraum untergebracht, wie der Leiter der Justizvollzugsanstalt Ravensburg, Thomas Mönig, sagte.

Ravensburg Hintergrund: Babybrei-Erpresser verletzt sich selbst - auch Anwalt des Angeklagten von Ereignissen überrascht Das könnte Sie auch interessieren

Der Mann war laut Anstaltsleiter am vergangenen Montag bei einer Morgenkontrolle mit Schnittwunden am Unterarm gefunden worden. Eine lebensbedrohliche Situation habe nicht bestanden. Es sei unsicher, mit welcher Intention der Gefangene gehandelt habe.

Der 54-Jährige soll vor rund einem Jahr versucht haben, 11,75 Millionen Euro von verschiedenen Handelsunternehmen zu erpressen. Nach seiner Festnahme im Herbst 2017 hatte er zugegeben, fünf vergiftete Gläser mit Babynahrung in Supermärkten in Friedrichshafen am Bodensee platziert zu haben. Nach Angaben des Gerichts wird ihm versuchter Mord in fünf Fällen, versuchte besonders schwere räuberische Erpressung in sieben Fällen und gemeingefährliche Vergiftung vorgeworfen.

(Mit Material von dpa)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein