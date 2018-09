Die Bauarbeiten an der B 30 kommen gut voran. Wie das Regierungspräsidium mitteilt, betrifft dies den Bauabschnitt VI der Ortsumgehung Ravensburg. Für diese Woche sind die Freigabe des Teilabschnitts 2 und der Baubeginn für den Anschluss der B 467 an die B 30-neu vorgesehen. Dort wird es in den nächsten Wochen Sperrungen geben.

Freigabe des Teilabschnitts 2: Im Laufe des Donnerstags wird der Teilabschnitt 2 für den Verkehr freigegeben. Der neue Streckenabschnitt beginnt beim Kreisverkehr Lachen im Bereich der künftigen Anschlussstelle Karrer und endet mit dem Anschluss der B 30-neu an die bestehende Bundesstraße zwischen Untereschach und Senglingen. Dieser Straßenabschnitt ersetzt die Kreisstraße zwischen dem Gewerbegebiet Karrer und Untereschach.

Im Laufe des Donnerstags wird der Teilabschnitt 2 für den Verkehr freigegeben. Der neue Streckenabschnitt beginnt beim Kreisverkehr Lachen im Bereich der künftigen Anschlussstelle Karrer und endet mit dem Anschluss der B 30-neu an die bestehende Bundesstraße zwischen Untereschach und Senglingen. Dieser Straßenabschnitt ersetzt die Kreisstraße zwischen dem Gewerbegebiet Karrer und Untereschach. Im Zusammenhang mit der Verkehrsfreigabe wird die (Werdenbergstraße) zwischen Untereschach und dem Gewerbegebiet Karrer zunächst für Lastkraftwagen mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen gesperrt. Der landwirtschaftliche Verkehr kann die K 7981 weiterhin nutzen. Der Rückbau der K 7981 beginnt voraussichtlich Anfang 2019, unmittelbar nach der Fertigstellung der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Weiherstobel und Lachen über die neue B-30-Überführung beim Aichhof. Mit Beginn der Rückbauarbeiten ist die K 7981 nur noch für den landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben.

Bau des Anschlusses der B 467 an die B 30-neu: Im Teilabschnitt 3 der B-30-Ortsumgehung Ravensburg wird die B 467 aktuell so verlegt, dass diese ab dem Abzweig Schwarzenbach direkt an die B 30-neu zwischen Untereschach und Senglingen anschließt. Am Montag hat der Bau des Anschlusses der B 467 an die bestehende B 30 begonnen.

Während dieser Maßnahme wird die B 467 zwischen Obereschach und Liebenau für den Verkehr gesperrt. Im Einzelnen sind folgende Sperrungen vorgesehen: Seit Anfang der Woche ist die Fahrtrichtung von Ravensburg nach Tettnang gesperrt. Von Montag, 8. Oktober, bis Freitag, 19. Oktober, ist eine Vollsperrung der B 467 erforderlich. Für die Restarbeiten wird bis Freitag, 26. Oktober, nochmals die Fahrtrichtung von Ravensburg nach Tettnang gesperrt.

Der Verkehr aus Ravensburg kommend in Richtung Tettnang wird über die B 30 nach Meckenbeuren und die K 7719 bis zur B 467 in Liebenau geführt. Während der Vollsperrung der B 467 von Montag, 8. Oktober, bis Freitag, 19. Oktober, erfolgt die Umleitung für beide Fahrtrichtungen über diese Strecke. Der Busverkehr wird ebenfalls umgeleitet. Die Befahrbarkeit des parallel zur B 476 verlaufenden Rad- und Gehwegs bleibt während der gesamten Baumaßnahme gewährleistet.

Die Umfahrung Der Bauabschnitt VI ist der letzte Abschnitt der Umfahrung von Ravensburg. Der vierspurige Bereich beginnt am Egelsee und endet bei der Anschlussstelle Karrer, südlich von Ravensburg. Von der Anschlussstelle Karrer verläuft die neue B 30 dann zweispurig bis zur bestehenden B 30 und als B 467 weiter in Richtung Tettnang/Lindau. Im Bereich Hegeberg erfolgt dann der Anschluss an die bestehende B 467. Durch den Wegfall des überörtlichen Verkehrs in Richtung Friedrichshafen bzw. Tettnang/Lindau ergibt sich eine spürbare Entlastung der südlichen Stadtteile von Ravensburg. Vor allem im Bereich der Schussentalbrücke und der Kreuzung beim Möbelhauses Rundel. Der Nord-Süd-Verkehr insgesamt wird deutlich beschleunigt. Ab der Anschlussstelle Karrer ist der spätere vierspurige Weiterbau der B 30 nach Friedrichshafen geplant. Derzeit läuft hier eine Variantenuntersuchung für die Umfahrung Meckenbeuren/Brochenzell. Der gesamte Bauabschnitt VI kann Ende 2019 dem Verkehr übergeben werden, wie das Regierungspräsidium mitteilt. Nach derzeitigem Stand betragen die Gesamtkosten rund 80 Millionen Euro, davon entfallen rund 4 Millionen auf den Grunderwerb. Informationen über die mit dieser Baumaßnahme verbundenen Verkehrsbeschränkungen können auch im täglich aktualisierten Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg abgerufen werden.

