Die sieben Jugendlichen und jungen Erwachsene im Alter von 14 bis 19 Jahren müssen mit empfindlichen Bußgeldern rechnen, teilt die Polizei mit. Die Gruppe war am Donnerstagabend gemeinsam in der Wohnung eines 19-Jährigen in Owingen angetroffen worden. Die Streife war auf der Suche nach einem vermissten Jugendlichen gewesen und hatte zuvor einen sachdienlichen Hinweis auf die Adresse erhalten. Den 15-Jährigen sowie einen weiteren Abgängigen konnten die Beamten tatsächlich in besagter Wohnung antreffen, heißt es weiter in der Pressemitteilung Da die aus sieben Haushalten stammenden Personen gleich gegen mehrere Corona-Regeln verstoßen hätten, werden sie bei der zuständigen Bußgeldstelle angezeigt. Bei der Auflösung des Treffens hätten sich die Personen uneinsichtig verhalten, beschreibt die Polizei weiter.