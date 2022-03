Beim Zusammenstoß zweier Autos sind am Samstag gegen 14.15 Uhr auf der Landesstraße 195 bei Owingen zwei Erwachsene und ein Kind leicht verletzt worden. Wie die Polizei schreibt, kam ein 38-Jähriger mit seinem VW Caddy aus Richtung Überlingen und wollte nach links Richtung Billafingen abbiegen. Er erkannte einen aus Richtung Pfullendorf nahenden Ford und brach den Abbiegevorgang ab.

Mutmaßlich weil der VW leicht auf der Gegenfahrspur stand, versuchte die 27-jährige Fahrerin des Ford auszuweichen und verlor dabei die Kontrolle über ihren Wagen. Dieser schleuderte über die Fahrbahn, kollidierte mit dem stehenden VW und blieb schließlich stehen. Durch den wuchtigen Zusammenstoß zogen sich beide Autofahrer sowie ein vier Jahre altes Kind im Ford leichte Verletzungen zu. Das Kind wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich am VW auf etwa 5.000 Euro, am Ford auf rund 25.000 Euro.