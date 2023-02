Steht die Linzgau-Baumschule endgültig vor dem Aus? Im Herbst hatte der SÜDKURIER über die Sorgen der Betreiber um ihre weitere Existenz berichtet. Zuvor war dem florierenden Betrieb in Owingen ein Großteil der gepachteten Außenflächen von den Eigentümern gekündigt worden. Ohne diese Flächen sei ein wirtschaftlicher Betrieb der Baumschule künftig nicht mehr möglich, hatte Baumschul-Gesellschafter Rolf Gihr damals deutlich gemacht. Damit drohe darüber hinaus auch ein gefragter Bestandteil der Infrastruktur für die Bürger der Gemeinde, ja die ganze Region verloren zu gehen, war der Betreiber besorgt.

Gesellschafter wendet sich an Politiker

Der zunächst vielversprechende Versuch, über einen Grundstückstausch zu einer für alle Beteiligten befriedigenden Lösung zu kommen, war im Owinger Rathaus für den Betroffenen völlig unerwartet gescheitert. Ende vergangenen Jahres hatte sich Rolf Gihr in seiner gefühlten Not an die örtlichen Landes- und Bundespolitiker gewandt. In einem Gespräch mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Volker Mayer-Lay hatte der Owinger an Ort und Stelle seine Situation geschildert und um Unterstützung gebeten. Jurist Mayer-Lay konnte Rolf Gihr zwar wenig Hoffnung machen, erklärte sich aber bereit, mit den Eigentümern der gekündigten Pachtflächen in Kontakt zu treten und zu sondieren, ob ein Ausweg aus dem Dilemma möglich sein könnte. Doch auch der Politiker hatte keinen Erfolg.

Rolf Gihr inmitten seiner Gartenpflanzen. Der Großteil der Außenanlagen ist gepachtet. Das Foto stand aus dem Oktober vergangenen Jahres. | Bild: Hanspeter Walter

„Der Vermittlungsversuch ist leider gescheitert“, teilte Rolf Gihr im Anschluss mit. Für den Betreiber der Baumschule ist das umso bedauerlicher, als die Bürger „gerade in den letzten Monaten miterleben mussten, wie die dörfliche Infrastruktur in den Gemeinden am Bodensee, die in zweiter Reihe liegen, wie Owingen oder Heiligenberg, immer mehr ausbluten“.