Owingen vor 1 Stunde

Wildunfall überführt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Ein Wildunfall hat einen 21-Jährigen überführt, der mutmaßlich unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Sein Auto stieß am Donnerstag in Owingen mit einem Reh zusammen. Das Tier wurde beim Unfall getötet.