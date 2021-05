„Ich habe verstanden. Wir sollten uns darüber unterhalten, dass wir nicht überflutet werden von Touristen.“ Mit Ironie nahm Owingens Bürgermeister Henrik Wengert den Ball aus dem Gemeinderat auf. Das Gremium möchte die mögliche Problematik von Ferienwohnungen frühzeitig thematisiert wissen.

Zuletzt war es ein Anliegen der Kommune gewesen, den Fremdenverkehr etwas zu forcieren und mit den landschaftlichen Reizen der Region zu punkten. Gestalt angenommen hatte dies zunächst in einem qualifizierten Tourismuskonzept, das der Gemeinderat in Auftrag gegeben hatte und unter Beteiligung von Bürgern auf der Basis mehrerer Workshops erstellen ließ.

Dazu gehörte auch eine Analyse von Unterkünften und Übernachtungen. Diese hatte ein Defizit an größeren qualifizierten Betrieben und ein überdurchschnittliches Angebot an Ferienwohnungen ergeben. Amtlich erfasst seien zuletzt rund 12.000 Übernachtungen, geschätzt wurde die Gesamtzahl allerdings auf rund 20.000, da nur Betriebe mit mehr als zehn Betten in diese Statistik eingingen. Seit 2020 beschäftigt die Gemeinde mit Susanne Gerhardt eine Tourismusbeauftragte in Teilzeit.

Hauseigentümer möchte Dauerwohnsitz zu Feriendomizil machen

Anlass der aktuellen Diskussion über das Thema Ferienwohnungen war nun der Bauantrag eines Hauseigentümers zur Umnutzung seiner Immobilie im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Kohlerbreite – Hinter den Gärten II“ vom Dauerwohnsitz zu einem Feriendomizil. Das zuständige Baurechtsamt im Überlinger Rathaus hatte keine Bedenken angemeldet, da in dem als allgemeines Wohngebiet ausgewiesenen Quartier die angedachte Beschränkung auf eine temporäre Nutzung eher selten sei. Allerdings muss dafür hier nach der geltenden Baunutzungsverordnung eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden.

„Ein Ausschluss dieser Ausnahme ist im Bebauungsplan nicht explizit festgesetzt worden“, argumentiert Ortsbaumeister Bernhard Widenhorn in seiner Sitzungsvorlage. Nach Rücksprache mit dem Baurechtsamt könnten in dem Bebauungsplangebiet Ferienwohnungen zugelassen werden, „solange es sich auf einzelne Fälle beschränkt und der Gebietscharakter des allgemeinen Wohngebiets erhalten bleibt.“ Hier scheint aus Sicht der Behörde noch keine Gefahr im Verzug. In den 167 Wohngebäuden befänden sich aktuell sieben Ferienwohnungen. Mehr seien der Verwaltung zumindest nicht bekannt.

Wann ist der Gebietscharakter in Gefahr?

Da ja eine Erweiterung des touristischen Angebots geplant und ein Bedarf da sei, spreche aus Sicht der Verwaltung nichts gegen eine Genehmigung der Umnutzung. Zumal sich am äußeren Erscheinungsbild nichts ändere. Gegebenenfalls könne sich durch eine zu hohe Zahl an Ferienwohnungen der Gebietscharakter jedoch ändern, erklärte Widenhorn. Dann müsse auch mit einer Ablehnung von Ferienwohnungen gerechnet werden.

Klarheit wünschte einige Gemeinderäte, problematische Beispiele aus touristischeren Orten vor Augen, wann denn ein kritischer Punkt erreicht sei. „Wir müssen bedenken, dass wir Wohnraum für Familien wegnehmen“, warnte Elisabeth Matzner und gab zu bedenken: „Wir können doch nicht von Fall zu Fall entscheiden.“ Die andere Perspektive stellte Daniela Mayer zur Diskussion. „Wir haben hier eine tolle Landschaft, aber nur sehr wenig Unterkünfte.“

In der Tat sei die Ausnahmeregelung „etwas schwammig formuliert“, räumte Bürgermeister Wengert ein. Doch bei einer Quote von deutlich unter zehn Prozent sah er noch keine Gefahr im Verzug: „Wir haben noch genug anderes zu tun.“ Für Alexander Schechter und Markus Veit war dies kein Grund, das Thema im Gremium nicht frühzeitig aufzugreifen. Zunächst die aktuelle Rechtssprechung zu der Problematik zu sondieren, empfahl Rainer Weissmann. Damit werde die Verwaltung beim Baurechtsamt beginnen und dort nach konkreten Kriterien fragen.