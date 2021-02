Die Linzer Aach, die man besser als Salemer oder Seefelder Aach kennt, ist normalerweise ein harmloser Bach. Welche Gewalt sie nach Starkregen entwickeln kann, zeigte sich jüngst, als Regenmassen den noch liegenden Schnee schmolzen. Dann muss das Hochwasserrückhaltebecken Hohenbodman die Fluten zurück halten und für einen kontrollierten Ablauf sorgen, um so das Salemertal und die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen vor verheerenden Hochwassern zu bewahren.

Das letzte Januarwochenende bot ein beeindruckendes Naturschauspiel im Aachtobel bei Hohenbodman. Das sonst so beschauliche Waldgebiet, das unter Naturschutz steht, verwandelte sich innerhalb von kurzer Zeit in einen riesigen See, dessen Ausmaß erst