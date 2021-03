von Sabine Busse

Es wird noch etwas dauern, bis das natürliche Blattwerk der Bäume für Farbe in der Innenstadt sorgt. Aber es gibt schon Gehölze, die durch bunte Akzente auffallen. Im Rahmen des Projekts Blätterwald der Landesgartenschau haben Kinder von 13 Grundschulen und Kindergärten der Region Holzblätter bemalt. Mithilfe einer Hebebühne verteilen Mitarbeiter der Firma Hainmüller aus Steißlingen die Werke nach und nach im noch lichten Astwerk der Bäume auf dem Rundweg entlang der verschiedenen Ausstellungsflächen.

Mehr als 1200 Blätter haben Kinder in Kitas und Grundschulen der Region für die Landesgartenschau bemalt. | Bild: Sabine Busse

Begeisterung bei den Kleinen für die LGS wecken

„Wir wollten auf diese Weise die Kinder für das Thema Landesgartenschau begeistern und ihnen die Möglichkeit geben, so Teil des Ganzen zu werden“, erläutert Edith Heppeler. Die Geschäftsführerin der LGS GmbH berichtet, dass sie 2019 die Kitas und Schulen angeschrieben und die Teilnahme an Aktionen wie dieser vorgestellt hätten. Alle die mitmachen wollten, bekamen dann die ausgesägten Vorlagen zur Verfügung gestellt mit der Vorgabe, bei der Bemalung die Farben des LGS-Auftritts zu nutzen.

Beim Aufhängen der Holzblätter lässt sich die Mitarbeiterin der Firma Hainmüller in luftige Höhe fahren. | Bild: Sabine Busse

Das haben nicht alle so genau genommen, wie die fertigen Blätter an den großen Birken im Stadtgraben zeigen. Die Bäume entlang des Nellenbachs waren als Erste dran. Behutsam werden dabei die Holzblätter locker mit einem Kunststoff-Band befestigt, sodass der Baum im Wachstum nicht behindert wird. Das erfordert viel Augenmaß für die richtige Verteilung und Geschick beim Positionieren der Hebebühne.

Überlingen Die Landesgartenschau in Überlingen startet planmäßig – aber wegen Corona mit Einschränkungen Das könnte Sie auch interessieren

Besonders fleißig: Kinder der Auentalschule Owingen

Von den mehr als insgesamt 1200 Blättern stammen 200 von der Auentalschule in Owingen. So viele schaffte keine andere Einrichtung. „Das haben die Kinder mit großer Begeisterung gemacht“, berichtet Schulleiterin Kerstin Pegels. Von der ersten bis zur vierten Klasse hätten die Kinder im Kunstunterricht die Bemalung gemacht. Die Auflage, nur bestimmte Farbtöne zu benutzen, sei für die Kinder erst einmal ungewohnt gewesen, da viele ihre Lieblingsfarben vermissten, aber das hätte sich schnell gegeben. Für die Schülerinnen und Schüler wäre die LGS in Überlingen nicht unbedingt ein Begriff gewesen, aber zu wissen, dass die Blätter in Überlingen aufgehängt werden, hätte den Eifer schon beflügelt, so Kerstin Pegels weiter.