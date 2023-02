In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten unbekannte Täter, in die Postfiliale in der Hauptstraße in Owingen einzubrechen. Das berichtete die Polizei am Wochenende. Demnach versuchten die Täter, die Eingangstüre der Postagentur aufzuhebeln, was jedoch aufgrund der massiven Bauweise der Türe misslungen sei. Durch die Tat wurde die Türe stark beschädigt, sodass ein Schaden von mindestens 500 Euro entstand, wie es im Pressebericht der Polizei heißt.

Owingen Kuriose Diebstahlserie! In Owingen fehlen drei Ortsschilder Das könnte Sie auch interessieren

Zu den Tätern liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Zeugen, die in der Nacht zum Freitag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Hauptstraße gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen zu melden, Telefon 07551 8040.