Angefangen hat alles im März 2016 bei Roland Haney in der eigenen Werkstatt im Keller seines Hauses. Hier wurden die ersten Fahrräder repariert, bevor es zunächst in die Rot‘sche Scheuer in Billafingen und 2017 dann ins alte Raiffeisengebäude in Owingen ging. Auch diese Räume waren zu klein. Dann sprach Harney zufällig mit seinem Nachbarn Johannes Strauß über den fehlenden Platz – und Strauß stellte sein altes Ökonomiegebäude in Owingen zu Verfügung.

Inzwischen wird zu viert repariert

Hier ist die Radwerkstatt, in der jetzt vier Ehrenamtliche gemeinsam schrauben, bis heute untergebracht. Ihr Ziel ist es, Geflüchteten und Menschen mit kleinem Geldbeutel ein gutes und sicheres Fahrrad zu bieten. Die einzigen Kosten, die für das Quartett in der Werkstatt anfallen, sind jene für den Strom. „Wir sind gottfroh hier schrauben zu dürfen“, sagt Haney.

Am Anfang arbeitete er allein. Die Nachfrage wurde für ein Einmann-Projekt aber schnell zu groß. Sigurd Koppen erklärte sich bereit, seinem Freund zu helfen. Der Dritte in der Radwerkstatt wurde der inzwischen verstorbene Rudolf Gebert, welcher damals im Owinger Ortsteil Billafingen ebenfalls Fahrräder für Flüchtlinge reparierte. Fachwissen bringt Johannes Strauß ein. Er arbeitete mehr als zehn Jahre bei einem Überlinger Fahrradgeschäft, kennt sich daher auch mit E-Bikes sehr gut aus. Manfred Glöckler kam nach dem Tod von Gebert zur Radwerkstatt dazu.

Ehrenamt stiftet Sinn und bereitet Freude

Die vier Rentner arbeiten hier ehrenamtlich. Grund dafür sei die gute Stimmung zwischen ihnen, die Freude an der Arbeit und vor allem der Gedanke daran, etwas Gutes zu tun. „Ich wollte in meiner Zeit etwas Sinnstiftendes machen“, erzählt Haney. Die Fahrräder in der Owinger Radwerkstatt kosten nicht mehr als 35 Euro. Hier wird nicht nur verkauft, sondern auch bei Defekten geholfen. Viele kommen mit ihrem Rad in die Werkstatt, damit einer der vier Rentner „schnell danach schauen kann“, erzählt Haney.

Ersatzteile müssen die Fahrradfahrer bezahlen

Eine Kundin kommt während des SÜDKURIER-Besuchs spontan vorbei und schildert, ihr E-Bike würde nicht mehr fahren. Johannes Strauß versucht, ihr zu helfen. Einzig Ersatzteile müssen Kunden gegebenenfalls selbst besorgen und bezahlen. „Wir machen das hier ehrenamtlich und sind keine Profis“, erklärt Roland Haney. Deshalb verlangen sie für ihren Einsatz kein Geld, freuen sich aber über Spenden für die Unkosten.

Die Radwerkstatt ist voll. Einige Fahrräder stehen fertig zum Verkauf. An ihnen hängt jeweils ein kleines Zettelchen. Die Preise: 20 bis 35 Euro pro Fahrrad. Für Menschen, die wenig Geld haben, ein echter Segen. Trotzdem sind es noch zu wenig Räder, sagt Manfred Glöckler. Spenden sind immer noch dringend nötig. Vor allem an Kinder- und Jugendrädern mangelt es, aber auch Fahrräder für Erwachsene werden gebraucht. Haney erzählte von einer Frau, welche nach einem Laufrad für ihr Kleinkind fragte. „Leider haben wir kein Laufrad und ich konnte ihr nicht helfen“, bedauert er.

Die Radwerkstatt Immer donnerstags von 14 bis 16 Uhr ist Haney mit seinen Kollegen in der Radwerkstatt in Owingen in der Hauptstraße 14 anzutreffen. Spenden sind gern gesehen. Wer innerhalb der Öffnungszeiten keine Zeit hat, kann die Radwerkstatt unter Telefon 07551 62420 anrufen oder eine E-Mail an rbhaney@web.de schicken, dass er sein Fahrrad spenden möchte.

Wer sein Fahrrad spenden möchte, kann vorher anrufen oder es mit einem Zettel vorn an die Tür der Hauptstraße 14 stellen. „Es sollte immer ein Zettel dran sein, wo draufsteht, dass es für die Radwerkstatt Owingen ist, damit wir es nehmen können“, sagt Glöckler. Einige Fahrräder seien schon ohne Zettel vor der Türe gestanden. Oft wisse man dann nicht: Hat sie da jemand abgestellt oder gespendet?

„Was nicht repariert werden kann, wird ausgeschlachtet“

Bis heute wurden mehr als 500 Fahrräder repariert. Nicht alle Fahrräder könnten repariert werden, ergänzt Roland Haney: „Was nicht mehr repariert werden kann, wird ausgeschlachtet.“ Die Räder werden auseinandergebaut und es wird geschaut, was noch brauchbar ist und was zum Schrott gehört. So sammeln sich immer ein paar Ersatzteile an, die dann bei anderen Räder verbaut werden können.

Manfred Glöckler schaut, ob alles in Ordnung ist an dem fertigen Kinderfahrrad. | Bild: Tabea Müller

Den Ehrenamtlichen der Radwerkstatt liegt vor allem das Thema Sicherheit am Herzen. Alle Fahrräder werden mit Reflektoren und Klingel ausgestattet. Die meisten Reflektoren wurden vom Fahrradhändler Weidemann aus Überlingen gespendet, erzählt Haney. „Viele wollen keine Reflektoren an ihren Sporträdern und dann bleiben sie übrig“, erzählt Haney.

Es gibt auch Helme, Sattel und Kinderwagen

Nicht nur Fahrräder werden in der Radwerkstatt abgegeben. Angestellte der Gemeinde bringen immer mal wieder Cityroller vorbei, welche in der Fundgrube abgegeben und nie abgeholt wurden. Auch Kinderwagen gibt es, sogar ein Fahrradanhänger für Kinder steht in der Werkstatt. Sattel und Schlösser werden gespendet oder von dem Erlös gekauft. Auch Helme gibt es in der Radwerkstatt. Kinder bekämen immer einen Helm, sagen die Helfer. Wichtig sei ihnen, dass die Menschen nicht nur sichere, sondern auch saubere und ordentliche Räder bekommen.