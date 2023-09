Sie hat schon ihren festen Platz am Ende der Sommerferien: Die ökumenische Kinderbibelwoche in Owingen. Das beweisen die 75 Jungen und Mädchen, die ihre vier letzten schulfreien Vormittage im und um das evangelische Gemeindehaus mit Basteleien, Spielen und lustigen Geschichten verbringen. Betreut werden sie von rund 30 Jugendlichen und fünf Erwachsenen, darunter Owingens evangelischem Pfarrer Michael Schauber und Pastoralreferent Martin Blume von der katholischen Seelsorgeeinheit Überlingen. Die Woche für die Kinder wird kostenlos veranstaltet.

Draußen vor dem Gemeindehaus scheppert es an diesem sonnigen Morgen laut, wenn die kleinen Werfer wieder einmal die Büchsen abgeräumt haben. Zehn Kinder stehen geduldig Schlange und die Betreuer werden nicht müde, die Dosenpyramide erneut aufzutürmen. Nicht stören lassen sich davon die Mädchen nebendran, die bei der Jonglierübung ihre Plastikteller auf dem Stab in Bewegung zu setzen versuchen. Am Tisch werden Steine geschmirgelt und bunt bemalt.

Die Entscheidung fällt nicht leicht angesichts der großen Auswahl an Beschäftigungen. Drinnen im Gemeindehaus bekleben die Kinder sorgfältig Gläser mit Schnüren, um Windlichter für den heimischen Garten oder den Balkon zu gestalten. Noch ist es sommerlich warm und es gibt die Möglichkeit, das Ergebnis den Eltern zuhause vorzuführen. Eine andere Gruppe sitzt vor dem Bauwagen in der Sonne und fädelt Perlenketten auf. Das blaue Gefährt ist zugleich die kleine Bühne für Schauspieler „Petrus Lustig“, der Geschichten aus der Bibel über Freundschaft und Gemeinschaft erzählt.

Zu Ende geht kurzweilige Woche, zu der die evangelische Kirchengemeinde Kinder ab dem Grundschulalter aus Owingen, Überlingen und Umgebung eingeladen hatte, am kommenden Sonntag, 10. September. Es wird einen Abschlussgottesdienst um 10.30 Uhr auf dem unteren Rathausplatz in Owingen, also hinter dem Rathaus, mit den Beteiligten geben.