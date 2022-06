Aufmerksame Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei, sodass die eingesetzten Beamten Schlimmeres verhindern konnten. Beim Entfernen des Gegenstandes von der Straße flüchteten zwei Personen, die sich in den angrenzenden Hecken versteckt gehalten hatten, teilt die Polizei mit.

Eine ähnliche Tat am 27. Mai

Durch die Nachforschungen der Beamten vor Ort konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Bereits am 27. Mai hatte sich ein ähnlicher Sachverhalt in derselben Straße ereignet. Die Polizei sucht weitere Zeugen sowie mögliche Geschädigte, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise können telefonisch an die Polizei Überlingen, 0 75 51/80 40, gerichtet werden.