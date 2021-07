5000 Euro Gewinn warf der Betrieb der Besenwirtschaft „Beichtstadel“ an der Fastnacht 2020 ab. Kurz vor Corona und heute kaum mehr vorstellbar: Die Holzhütte, die für das Viererbundtreffen vor dem Stadtarchiv von Überlingen im Januar 2020 aufgebaut worden ist, war damals brechend voll. Die gute Partylaune wurde in Getränke umgesetzt und umgekehrt. So kam eine stattliche Summe zusammen, die die Betreiber einem guten Zweck zuführen wollten.

Spendenübergabe vor dem wieder aufgebauten Beichtstadel

Vor wenigen Wochen fand die Übergabe statt. Wir berichteten darüber: Die Einnahmen kommen der Familie eines Mädchens zugute, das nach einem Ertrinkungsunfall schon klinisch tot war, aber zurück ins Leben geholt wurde. Es handelt sich um die siebenjährige Isabelle, die von ihren Eltern nie aufgegeben wurde, und die mittlerweile erstaunliche Fortschritte macht.

Nachdem unser Bericht über Isabelle erschienen ist, meldete sich ihr Vater, Daniel Ludwig: „Wir befinden uns sonst immer im Jetzt, wir betrachten die aktuelle Situation. Jetzt, durch Ihren Bericht, sehen auch wir die Entwicklung seit dem Unfall in der ganzen Übersicht. Und wir sehen, wie weit wir schon gekommen sind.“

Auf den Bericht hin meldeten sich auch Zeitungsleser, die nun ihrerseits spenden möchten. Dafür hat der Serviceclub Kiwanis ein Spendenkonto eingerichtet.

Spendenkonto für Familie Ludwig Der Serviceclub Kiwanis Überlingen e.V. hat ein Spendenkonto eingerichtet bei der Volksbank Überlingen. IBAN DE96 6906 1800 0004 7078 18. Stichwort: Familie Ludwig. Informationen unter www.kiwanis-bodensee.de/wir-helfen/

Isabelle und ihre Mama Juliane Ludwig. | Bild: Hilser, Stefan

Ein Teil des Geldes ging an den Turnverein Überlingen

Im Beichtstadel wurde das Spendengeld von Zimmerer Axel Kränkel und seinem Freundeskreis erwirtschaftet, die dafür die „Beichtstadel GbR“ gegründet hatten. Insgesamt 5000 Euro kamen hier für den guten Zweck zusammen. 1000 Euro gingen an den Turnverein Überlingen für den Bau der neuen Gerätturnhalle, 4000 Euro wurden an die Serviceclubs Kiwanis und Lions-Club mit der Maßgabe übergeben, dass das Geld der Familie von Isabelle gespendet werde. Mit insgesamt weiteren 3000 Euro beteiligten sich die Serviceclubs, so dass bei Familie Ludwig 7000 Euro ankamen.

Narrentag für Axel Kränkel ein ganz persönliches Erlebnis

Der Beichtstadel ist eine Blockhütte, die als Besenwirtschaft zum Narrentag des Viererbunds an der Fastnacht 2020 in Überlingen aufgestellt wurde. Hinter der Idee stehen der Owinger Zimmerer Axel Kränkel und Freunde von ihm, die „Männer-Sauna-Gruppe-Owingen“.

Die Besenwirtschaft „Beichtstadel“ beim Bau zum Narrentag 2020. | Bild: Timm Lechler

Der Narrentag wiederum ist für Kränkel ein besonderes Ereignis, weil seine Frau, Simone Kränkel, aus der Viererbund-Gemeinde Elzach stammt. An ihrer Heirat ist der SÜDKURIER nicht ganz unschuldig, und das wiederum hat diesen Hintergrund: Anlässlich des Narrentreffens 2013 in Elzach entstand ein Foto für den SÜDKURIER. Es zeigte Simone und ihren damaligen Freund Axel Kränkel. In der Bildunterschrift bezeichnete SÜDKURIER-Redakteur Martin Baur das Paar als „Ehepaar“. Baur erinnert sich: „Weil das Paar damals sagte, die Zeitung schreibe immer die Wahrheit, haben sie kurz darauf auch tatsächlich geheiratet.“

Vom Glück etwas an andere abgeben

So viel närrisches Glück wollten die Kränkels nicht nur für sich behalten, sondern auch jenen etwas Gutes tun, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Die Spende für Isabelle war naheliegend, Kränkel und Ludwig kennen sich vom Bau, Kränkel erkannte, dass Ludwig nach dem Beinahe-Tod seiner Tochter Tag und Nacht an ihrem Bett saß und keine Zeit zum Arbeiten fand.

Den Beichtstadel kann man für eigene Feiern mieten

Vor dem in Owingen wieder aufgebauten Beichtstadel fand die Spendenübergabe statt. Die Hütte steht heute auf dem Firmengelände der Zimmerei im Owinger Gewerbegebiet Henkerberg. Kränkel nutzt sie für Seminare und Präsentationen. Wie von Anfang an geplant, könne die Hütte aber auch jederzeit nochmal abgebaut und an einem neuen Ort aufgestellt werden, berichtete Kränkel. Zu den Pachtkosten, über deren Höhe gesondert verhandelt werden müsste, kommen laut Kränkel etwa 10 000 Euro Kosten für Transport sowie Ab- und Aufbau.