Zu dem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 81-jähriger Pedelec-Fahrer lebensbedrohlich verletzt wurde, kam es am Dienstag gegen 18.45 Uhr an der Kreuzung der Landesstraßen 205 und 195 in Owingen.

Autofahrerin kann nicht mehr rechtzeitig bremsen

Wie die Polizei berichtet, war der Radfahrer war von Billafingen Richtung Owingen unterwegs und fuhr nach jetzigem Ermittlungsstand in die Kreuzung ein, ohne anzuhalten. Eine 27-jährige Frau, die mit ihrem Ford aus Richtung Überlinger angefahren kam und Vorfahrt hatte, konnte nicht rechtzeitig bremsen und erfasste den Zweiradfahrer.

Durch den Zusammenstoß und den Sturz zog sich der 81-Jährige schwerste Verletzungen zu und musste vom Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Die 27-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsdienst Sigmaringen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.