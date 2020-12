Zum Musikverein Owingen

Der Musikverein Owingen besteht derzeit aus 47 Mitgliedern, die aktiv in der Kapelle musizieren. Dazu kommen zur Nachwuchsförderung und Ausbildung das Vororchester und die Jugendkapelle. In der Regel begleiten die Ensembles kirchliche und weltliche Veranstaltungen in der Gemeinde und sind auch in der Umgebung unterwegs. Doch dieses Jahr war wie bei allen Musikvereinen vieles anders. Nicht einmal das gewohnte Jahreskonzert konnte Anfang Dezember stattfinden. Als nächste öffentliche Veranstaltung ist ein Serenadenkonzert am 20. Mai 2021 anvisiert. Das Weihnachtskonzert gibt es online unter www.mv-owingen.de