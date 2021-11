Mit Hut oder Zylinder und dazu die Alt-Owingen-Tracht: So kannten die Bürger Norbert Benz bei öffentlichen Veranstaltungen von Gemeinde oder Vereinen. Schließlich hatte er selbst die Vorlagen dafür recherchiert, die historische Einkleidung in den 1980er-Jahren mit gestaltet und später den Verein dazu gegründet, dessen Vorsitzender er bis 2011 war. Schon 1960 hatte Norbert Benz die Narrenzunft der Nebelspalter ins Leben gerufen und deren Masken selbst geschnitzt. Damit hat er an mehreren Stellen die Wurzeln für neues Owinger Brauchtum gelegt, das bis heute lebendig ist. Am 1. November ist Norbert Benz im Alter von 88 Jahren gestorben.

„Die von ihm geleistete Arbeit ist unbeschreiblich und ihm kann nicht oft genug für sein Engagement gedankt werden“, schreibt die Narrenzunft Nebelspalter in ihrem Nachruf auf ihr Ehrenmitglied. Benz habe sich zur Aufgabe gemacht, das Brauchtum zu pflegen und Altes wieder aufleben zu lassen. So seien bereits die ersten Holzmasken der Nebelspalter Ende der 1950er-Jahre in seiner Werkstatt entstanden.

„Es war ihm ein Herzenswunsch, in Owingen eine Trachtengruppe zu gründen“, erinnert der Verein Bürgertracht Alt-Owingen. Schon 1982 sei Norbert Benz beim Festumzug zur 1000-Jahr-Feier der Gemeinde mit seiner Frau Thea in einer Tracht aufgetreten, die nach einer Votivtafel aus dem Jahr 1610 gestaltet gewesen sei. Das war zugleich der Impuls zur Entwicklung einer Owinger Tracht, die 1988 schließlich fertig war. Bis zuletzt war Norbert Benz Ehrenvorsitzender des 1989 gegründeten Vereins. Er habe eine „schöne und prächtige Bürgertracht entworfen, die wir bis heute mit Stolz bei Kirchen- und Gemeindefesten tragen“, betont seine Nachfolgerin Hedwig Petautschnig.

Doch Norbert Benz war auch ein streitbarer Geist und hatte Ecken und Kanten. So hatte er sich 2004 öffentlichkeitswirksam mit dem damaligen Landrat und dem Naturschutzbeauftragten des Bodenseekreises angelegt, als die Behörde ihm eine nicht zulässige Christbaumplantage streitig machte. Da verstand der Fastnachtsfreund keinen Spaß mehr und ging alles andere als zimperlich in die Offensive.

Als Holz- und insbesondere Maskenschnitzer hatte sich Norbert Benz zu diesem Zeitpunkt längst einen Namen über die Region hinaus erworben. Viele Zünfte verbergen ihr Gesicht während der Fastnacht hinter seiner kreativen Handschrift. Zudem stehen in der Weihnachtszeit in vielen Haushalten Krippen aus dem Atelier Benz.