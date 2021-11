Wer sich gerne in der Natur bewegt, Ruhe sucht und das Gedränge eher scheut, der ist in Owingen und seinen Teilorten bestens bedient. Der spektakuläre Aachtobel ist inzwischen zwar partiell wieder erreichbar, doch durchwandern lässt sich das aus Sicherheitsgründen zum Großteil noch gesperrte, wildromantische Tal allerdings noch nicht. Gut, dass es dafür einige Alternativen gibt.

Billafingen hat seinen Naturlehrpfad samt Sielmannweiher, Hohenbodman den Aufstieg zum Aussichtsturm und Taisersdorf hat seit 2020 drei markierte Wege rund um den Ort. Nun kann auch der Hauptort Owingen selbst punkten. Mit einem Rundweg, auf dem man über gut fünf Kilometer vom Ortskern aus die Wiesen und Wälder nach Osten hin durchstreifen kann – dem neuen „Eichbühlweg“.

Etwa 5,3 Kilometer lang ist der neue Rundwanderweg Eichbühl, der von der Owinger Ortsmitte über Urzenreute und durch den Walddistrikt Wieseleberg unter den Eichbühl und wieder zurück führt. | Bild: Gemeinde Owingen

„Die konkrete Anregung dazu kam von unserem Bürger Jörg Baumgärtel“, erklärte Bürgermeister Henrik Wengert, der den gut beschilderten Kurs gemeinsam mit seiner Tourismusbeauftragten Susanne Gerhardt und den beiden Wegewarten Helmut Jung und Richard Mader jetzt vorstellte. Susanne Gerhardt, die selbst auch regelmäßig geführte Wanderungen anbietet, hatte die Idee von Jörg Baumgärtel aufgegriffen und das Grundkonzept für den Rundkurs aufgestellt.

Noch etwas ausgefeilt wurde die Wegeführung von den beiden Spezialisten Jung und Mader, die aus Heiligenberg viel Erfahrung mitbringen und diese nun auch in Owingen ausspielen konnten. Zum Beispiel bei der Platzierung der kleinen Hinweisschilder, die die Wanderer auf den rechten Pfad führen.

Was könnte ein besseres Signet sein für den Eichbühl-Rundweg als eine Eichel? | Bild: Hanspeter Walter

„In Heiligenberg kümmere ich mich schon seit mehr als 20 Jahren um die Wanderwege“, sagte Helmut Jung, der auch dort seit etwa vier Jahren von Richard Mader unterstützt wird. Mit einem geländetauglichen Allrad-Gefährt und einem Anhänger mit Werkzeugen ist das Duo bestens ausgerüstet. Schließlich müssen die Wanderwege bei den jährlichen Kontrollen oft vom Dickicht befreit und freigeschnitten werden. Hinzu kommt das Material für das Anbringen der Wegweiser. Beides war auch in Owingen erforderlich.

So führt ein Teil des Wegs durch das Waldstück Wieseleberg auf einer ehemaligen Rückegasse, die an einigen Stellen fast zugewachsen war. „Wir haben den Rundweg mit 28 Schildern an 14 Pfosten markiert“, berichtet Helmut Jung. „Davon mussten wir acht Pfosten neu setzen.“

Unmittelbar in der Ortsmitte beginnt der Rundwanderweg. | Bild: Hanspeter Walter

Starten können die Wanderer oder Spaziergänger unmittelbar bei der Kirche in der Ortsmitte. Schilder mit der Eichel als Leitmotiv weisen ihm Richtung und Weg. Schließlich führt der Kurs vorbei am Friedhof, auf dem bestehenden Wirtschaftsweg nach Urzenreute und durch den Wald an die Landesstraße 205.

Jenseits der Straße verläuft die Route nach Westen und mündet unterhalb des Eichbühls in den Jubiläumsweg des Bodenseekreises. „Deshalb wollte ich auch die Eichel als symbolische Wegmarke“, erklärte Susanne Gerhardt. Vorbei an bewirtschafteten Feldern und teilweise durch den Wald verlaufend verspricht der Eichbühlweg jede Menge Abwechslung.

Straße als Hindernis

„Die Straße haben wir lange als Hindernis betrachtet“, erklärte Bürgermeister Wengert, „und so einen Rundweg für unrealistisch gehalten“. Einige Stellen zur Überquerung der Landesstraße seien wegen der Topographie auch tatsächlich ungeeignet und zu gefährlich gewesen, beschrieb Wengert die Problematik.

Am westlichen Ende des Walddistrikts Wieseleberg mündet der Weg auf eine übersichtliche Traverse, die Autofahrer bereits von weither gut einsehen können. Nach der Überquerung der Landesstraße führt der Rundweg mit einem kleinen Versatz entlang an einem kleinen Bachlauf hinüber an den Eichbühl.

Damit kein Wanderer vom rechten Weg abkommt, haben die Experten mit ihren weithin erkennbaren Schildern an dieser Schikane nicht gespart. Der Rückweg in die Ortsmitte ist dann nur noch Formsache auf einem Rundweg, den auch weniger geübte Wanderer gut bewältigen können.