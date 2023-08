Mitten in Owingen befindet sich der Biohof Allweyer. Tobias Allweyer ist hier groß geworden. „Noch mit meinem Opa“, sagt Allweyer. Seit etwa 250 Jahren ist der Betrieb in Familienbesitz. Inzwischen leiten Tobias Allweyer und seine Lebensgefährtin Sabrina Haak mit Söhnchen Adrian die Geschicke. „Früher war es ein konventioneller Betrieb mit großer Tierhaltung“, erzählt Allweyer.

Heute sind die Bioenergie und Mutterviehhaltung von Hinterwälder-Rindern zentral. Der landwirtschaftliche Anbau ist zweitrangig. „Wir haben aktuell knapp 30 Tiere und bewirten 30 Hektar. Das ist noch recht überschaubar, aber schön“, erklärt Allweyer. Er spricht von 20 Hektar Grünland und zehn Hektar Acker. Angebaut werden Roggen und Hirse. „Wenn man etwas als Hobby betreibt, kann man machen, was man will“, sagt Allweyer. Hinzu kommt ein Bienenstand in einer biologisch betriebenen Streuobstwiese mit alten Baumsorten.

Hinterwälder-Rinder Familie Allweyer hat eine Hinterwälder-Herde mit etwa 30 Tieren. Muttertiere und ihre Kälber werden gemeinsam gehalten. Die Kühe sind das ganze Jahr über auf Weiden und werden mit Gras, Heu und Getreideschrot aus eigener Herstellung gefüttert. Sabrina Haak erklärt: „Sie sind kleiner als normales Fleckvieh. Sie benötigen weniger häufig den Tierarzt und hinterlassen weniger Flurschäden.“ Tobias Allweyer ergänzt: „Es ist nicht immer wichtig, aus dem Tier das Maximale rauszuholen.“ Allweyer spricht von einer guten Fleischqualität. Das Fleisch wird direkt vermarktet. Die Rasse ist Allweyer zufolge vom Aussterben bedroht.

Der Spatenstich für das Projekt Bioenergie war 2012. Mithilfe von Hackschnitzeln werden durch Holzvergaser Strom und Wärme erzeugt. Zuletzt wurde im Owinger Gemeinderat für die Erweiterung des Nahwärmenetzes gestimmt. Laut Allweyer stammen die Hackschnitzel aus Frickingen, Owingen und Heiligenberg. Am Hof türmt sich das zerkleinerte Holz. „Die ursprüngliche Idee war, den Betrieb hier wirtschaftlich darzustellen“, berichtet Allweyer, der den Hof 2016 offiziell übernahm.

Tobias Allweyer und seine Hündin. Das Tier fährt gern auf dem Traktor mit. | Bild: Santini, Jenna

An diesem Tag haben Allweyers Martin Hahn eingeladen. Der Grünen-Landtagsabgeordnete ist Sprecher für Agrarpolitik, Vorsitzender im Ausschuss für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz sowie Sprecher für Landes- und Regionalplanung. Tobias Allweyer und Sabrina Haak haben einen Fragenkatalog für Hahn vorbereitet. Hahn wiederum hat unter der Überschrift „Ökolandbau in der Krise“ die Presse zu dem Termin hinzugebeten. Mit am Tisch sitzt auch Bürgermeister Henrik Wengert.

„Für Förderungen braucht man fast ein Studium“

Was kann gefördert werden? Wo kann unterstützt werden? Sabrina Haak bemängelt: „Für Förderungen braucht man fast ein Studium.“ Sie spricht vom Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT). Das Begleitdokument ist ihr zufolge 250 Seiten lang. Der Antrag ist in einem eigens entwickelten Programm zu erstellen. Sabrina Haak erzählt, dass sie oft die Nachtstunden nutzte, die sie mit Söhnchen Adrian wach war, um sich einzuarbeiten. Neben FAKT gibt es eine Flächenprämie. „Wir prüfen als Biobetrieb selbst, was wir fördern lassen können“, sagt Haak. Auch, was sich möglicherweise kombinieren lässt. Unter die förderbaren Maßnahmen fällt etwa der Messerbalkenschnitt. Eine spezielle Art, auf Grünlandflächen zu mähen. „Es sterben dabei unter 20 Prozent der Insekten“, sagt Tobias Allweyer.

Grünen-Landtagsabgeordneter Martin Hahn, Sabrina Haak mit Nachwuchs Adrian, Bürgermeister Henrik Wengert und Tobias Allweyer (von links) im heimischen Garten. | Bild: Santini, Jenna

Weist der Landwirt auf seinen Wiesen eine Mindestanzahl von Kennarten nach, kann er Fördermittel beantragen. Dieser Nachweis ist kompliziert. In der Anleitung heißt es zum Beispiel: „Der Schlag ist entlang einer der beiden Diagonalen (bei Dreiecksform entlang der Seitenhalbierenden) zu durchschreiten.“ Für jeden Schlag ist eine Liste zu erstellen, in der die Pflanzen dokumentiert werden. Allweyers würden sich bei manchem eine unkompliziertere Herangehensweise wünschen. „Als Landwirt bin ich mit meinen Dingen hier beschäftigt“, sagt Tobias Allweyer. „Nicht damit, welcher Acker viereckig und welcher dreieckig ist.“

Höfe in Baden-Württemberg besonders kleinteilig

FAKT bezieht seine Fördermittel zu 50 Prozent aus Töpfen der Europäischen Union und zu 50 Prozent aus Töpfen des Landes. EU-Förderprogramme seien in der Abwicklung unbarmherzig. „Es ist eine echte Leistung für die Betriebe“, sagt Martin Hahn. Erhöhungen der Flächenprämie sind derzeit ausgeschlossen. Hahns Angaben nach verdienen die Landwirte in Baden-Württemberg am wenigsten. Dass liege daran, dass sie besonders kleinteilig seien, erläutert Hahn. Der Landwirtschaftszählung 2020 nach hat Bayern die meisten landwirtschaftlichen Betriebe, gleich darauf folgt Baden-Württemberg. Der Ökomarkt sei durch Inflation und Krieg zusätzlich negativ beeinflusst worden, sagt Martin Hahn.

Die Mutterkuhherde der Familie Allweyer grast auf dem eigenen Grünland. | Bild: Santini, Jenna

Auf den meisten Höfen wird auf Synergien mit weiteren Unternehmenszweigen gesetzt: zum Beispiel Ferienwohnungen oder Destillerien. Auf dem Biohof Allweyer ist es die Bioenergie. Seit 2012 wird der Geschäftszweig immer weiter erweitert. „Wir haben selber Briefe bei den Bürgern eingeschmissen“, sagt Tobias Allweyer. Martin Hahn empfiehlt: „Da würde ich gleich Grüß Gott sagen.“