von Sabine Busse

Die Rolle des Hausmanns will Franz einfach nicht passen. Seine Frau geht arbeiten und bringt das Geld nach Hause und er plagt sich mit dem Staubsauger. Nach seinem Weltbild müsste das andersherum sein. Aber Franz ist arbeitslos, genau wie seine beiden Freunde Georg und Michael. Während die drei sich leidtun, wollen ihnen ihre Ehefrauen auf originelle Weise auf die Sprünge helfen, mal neue Wege zu gehen. Sie schenken ihnen einen Film, in dem es um Männer in einer ähnlichen Situation geht und was sie daraus gemacht haben.

Der Titel bezieht sich nicht auf die Kochkünste der Hausmänner

Das kommt erst einmal nicht gut an bei den Herren. Sie fühlen sich zwar in ihrer Rolle als Ernährer zurückgesetzt, aber so wollen sie ihre Männlichkeit dann doch nicht betonen. Was dann folgt, ist eine vergnügliche Kette von Missverständnissen zwischen den Geschlechtern und auch ein Moralapostel funkt noch dazwischen. „Scharf wie Peperoni“ heißt das Stück, das die Theatergruppe der Owinger Landjugend in diesem Jahr auf die Bühne bringt. So viel sei verraten: Der Titel bezieht sich nicht auf die Kochkünste der Hausmänner.

Infos zu Tickets und Coronaregeln Wer das Lustspiel „Scharf wie Peperoni“ sehen möchte, muss geimpft oder genesen sein. Der 2G-Nachweis wird kontrolliert. Aufgeführt wird das Stück am Samstag, 13. November und am Freitag, 19. November jeweils um 20 Uhr im Kultur|O in Owingen. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Truppe sieht nach der Corona-Pause Zeit reif für ein Lustspiel

„Wir proben seit Mitte September“, sagt Sonja Specker. Sie ist seit 18 Jahren dabei und gehört zu dem Team, das die Stücke für die Aufführungen des Heimatabends aussucht. Mit dem Text von Jürgen Schuster, der im Theaterverlag Rieder erschienen ist, hätten sie schon länger geliebäugelt. Aber wegen des etwas schlüpfrigen Themas hätten sie sich erst nicht getraut.

Hier proben Jörg Kosin, Niklas Steurer, Sonja Stocker und Lisa Hahn ihre Rollen in dem Lustspiel (von links). | Bild: Sabine Busse

Nach der Corona-Pause im vergangenen Jahr sahen sie die Zeit nun reif für ein Lustspiel, das den Zuschauern viel Freude machen wird. „Es ist schön, dass wieder das gesellschaftliche und kulturelle Leben ins Dorf zurückkommt“, freut sich Sonja Specker, die auf der Bühne als Ehefrau von Franz, gespielt von Jörg Kosin, agiert.

280 Plätze pro Aufführung im Kultur|O

Auch Tobias Mayer, Vorsitzender der Katholischen Landjugend in Owingen, ist froh, dass ihr jährlicher Heimatabend wieder stattfinden kann. Zwar mussten sie einen Termin streichen und können nur 280 Plätze pro Aufführung im Kultur|O anbieten. „Aber besser als nichts“, sagt Tobias Mayer. Wegen der aktuellen Corona-Regeln dürfen nur nachweislich geimpfte und genesene Personen in den Zuschauerraum. Dazu besteht Maskenpflicht. Sonja Specker ist sich dennoch sicher, das Lachen des Publikums mitzubekommen.