Ortsschilder als Trophäe für zu Hause? Über das Motiv einer Diebstahlserie in Owingen lässt sich bislang nur rätseln. Insgesamt drei Ortsschilder der Gemeinde wurden in der Zeit zwischen dem 5. und dem 16. Januar gestohlen. Das bestätigt das Polizeipräsidium Ravensburg auf Nachfrage.

Die Schilder waren am Ortseingang in der Friedhofstraße, in der Überlinger Straße und vom Eichbühl kommend an der K7788 angebracht. Bei einem Besuch vor Ort sind nur noch die leeren Rahmen an den Ständern aufzufinden. Die Gemeinde und der Landkreis haben inzwischen 50 km/h-Verkehrsschilder angebracht, damit die Verkehrssicherheit auch weiterhin gegeben ist.

Ein Schild wurde am Ortseingang in der Friedhofstraße gestohlen. | Bild: Mona Lippisch

Von den Ortsschildern fehlt weiterhin jede Spur. Henrik Wengert, Bürgermeister von Owingen, ist verärgert. Er verurteile den Vorfall „auf das Schärfste“, wie er gegenüber dem SÜDKURIER betont. „Neben der Tatsache, dass es sich um eine Straftat handelt, belasten die Neuanschaffungen den Steuerzahler unnötig“, sagt Wengert. Zwar müsse die Gemeinde nur für eines der Schilder selbst aufkommen – die anderen beiden liegen im Zuständigkeitsbereich des Landkreises -, aber ein neues Schild kostet die Verwaltung immerhin etwa 100 Euro, hinzu komme die Arbeitszeit der Bauhofmitarbeiter für die Montage.

Henrik Wengert, Bürgermeister von Owingen: „Neben der Tatsache, dass es sich um eine Straftat handelt, belasten die Neuanschaffungen den Steuerzahler unnötig.“ | Bild: Archiv: Hanspeter Walter

„Außerdem haben Ortsschilder auch die verkehrsrechtliche Konsequenz einer Geschwindigkeitsreduzierung, welche dann im Zweifel nicht wahrgenommen werden kann“, erklärt Henrik Wengert. Deswegen wurden auch rasch die 50 km/h-Schilder angebracht. So wissen Verkehrsteilnehmer trotz fehlender Ortstafeln, dass eine neue Maximalgeschwindigkeit gilt.

Auch das Schild am Owinger Ortseingang in der Überlinger Straße wurde entfernt. | Bild: Mona Lippisch

Neue Schilder sind bereits bestellt, teilt der Bürgermeister mit. „Das kommunale Schild in der Überlinger Straße wurde am 16. Januar bestellt und wird unmittelbar nach Eintreffen befestigt.“ Die Lieferzeit betrage allerdings etwa zwei bis drei Wochen. So lange werden die Rahmen also voraussichtlich noch leer bleiben.

Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können

Die Gemeinde hat den Diebstahl der Schilder angezeigt, das zuständige Polizeirevier Überlingen ermittelt. Laut Daniela Baier, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Ravensburg, seien neben dem Diebstahl aktuell keine Anhaltspunkte für einen „Anfangsverdacht für einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr“ gegeben.

Dennoch bitten sowohl die Gemeinde Owingen als auch die Polizei die Bevölkerung um Hilfe: Wer Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Gemeinde unter Telefon 07551/809435 oder bei der Polizei Überlingen unter Telefon 07551/8040 zu melden. Sollte der Täter ausfindig gemacht werden, kann er sich auf eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder auf eine Geldstrafe gefasst machen, heißt es von Baier.

Das Ortsschild hier, vom Eichbühl herkommend an der K7788, wurde gestohlen – und vom Landkreis durch ein 50 km/h-Verkehrszeichen ersetzt. | Bild: Mona Lippisch

Auch in Salem wurden 2022 mehrere Schilder gestohlen

Diebstähle von Ortsschildern sind im Bodenseekreis übrigens keine Seltenheit, auch in Owingen nicht. Vereinzelt seien, so Bürgermeister Wengert, auch in der Vergangenheit „immer mal wieder“ Schilder entwendet worden.

Eine der aktuellen ähnelnde Diebstahl-Serie gab es zuletzt im September 2022 im Bereich Salem. Polizeisprecherin Baier sagt: „Zum Motiv können wir nur mutmaßen. Oft werden in Gemeinden, die einen besonders lustigen oder kuriosen Namen haben, die Ortsschilder vermehrt entwendet.“

Wie Daniela Baier, Sprecherin des Polizeipräsidiums Ravensburg, erklärt, gestaltet sich die Tätersuche bei Fällen wie den Schilder-Diebstählen in Owingen „sehr schwierig“. | Bild: Archiv: René Laglstorfer

Wie Baier betont, gestalte sich die Tätersuche in dem Deliktsbereich „sehr schwierig“. Denn viele solcher Taten finden bei Dunkelheit und in einem unbeobachteten Moment statt. Deswegen seien die Beamten dringend auf Zeugenaussagen angewiesen.