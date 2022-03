Owingen vor 1 Stunde Kettenreaktion: Fahrer schiebt mit Skoda bei einem Unfall drei weitere Autos gegeneinander Ein Bremsmanöver auf der Straße zwischen Owingen und Herdwangen hat eine Kettenreaktion ausgelöst. Ein 45-Jähriger bemerkte die Situation offenbar zu spät und schob mit seinem Auto drei weitere Fahrzeuge zusammen.

„Unfall“ in roten Leuchtbuchstaben auf dem Dach eines Polizeiautos: Vier Autos waren am Dienst in einen Unfall bei Owingen verwickelt. | Bild: Stefan Puchner/dpa