Jung, eigene Gastronomie, und das in Zeiten von Corona? Raphael Braun (31), seine Frau Ramona (29) und sein Bruder Benedikt (30) haben den Schritt gewagt: Sie haben in Owingen die Sportgaststätte auf der Rebhalde gepachtet und bieten hier einen Mitnehm- und Lieferservice unter dem Namen „Abseits – food, bar, event“ an. Darüber hinaus sind am Sportzentrum seit einigen Wochen Umbauarbeiten im Gange. Sobald diese beendet sein werden, soll auch die Gaststätte samt Terrasse wieder öffentlich zugängig sein. Dann will das Trio mit Events für Partystimmung sorgen – wenn es die Corona-Bedingungen erlauben. „Die Sportgaststätte Abseits soll zu einem Treffpunkt für Jung und Alt werden. Ein Ort der Begegnungen mit guter Laune, in Verbindung mit Sport“, wie es die Gemeinde Owingen beschreibt.

Die Sportgaststätte der Sportfreunde Owingen-Billafingen auf der Rebhalde: Im Frühling soll die Gaststätte mit vergrößerter Terrasse eröffnet werden – dann sind auch Partys geplant. | Bild: Holger Kleinstück

Die Brüder kommen ursprünglich aus dem Handwerk

Raphael und Benedikt Braun haben zu diesem Zweck ihre eigene Firma RBR Gastro gegründet. Beide kommen ursprünglich aus dem Handwerk: Raphael Braun ist gelernter Zimmerer, sein Bruder Benedikt hat im Bereich Elektrotechnik gearbeitet. Den Umbau können sie also selbst stemmen. „Kochen und Essen zubereiten ist Benedikts große Leidenschaft. Daraus hat sich dann ergeben, dass Benedikt bei uns mit in die Gastronomie einsteigt“, erzählt Ramona Braun, die für den Bestellservice verantwortlich ist. „Er wird der Küchenverantwortliche sein, Raphael unterstützt ihn derzeit noch so lange wie möglich.“ Später werde sich Raphael mehr auf den Umbau und die Veranstaltungen konzentrieren, wenn diese wieder möglich sind.

Benedikt (links) und sein Bruder Raphael Braun sind in der Küche zuständig. | Bild: Holger Kleinstück

Wechsel von Uhldingen-Mühlhofen nach Owingen

Und wie kam das Trio auf die Sportgaststätte? Ein Bekannter von Raphael und Ramona Braun hatte das Ehepaar gefragt, ob es sich nicht eine zusätzliche Übernahme vorstellen könnte. Beide waren zu diesem Zeitpunkt noch Pächter des Bodensee-Restaurants Kreuz in Uhldingen-Mühlhofen, das sie im November 2020 bis Dezember vorigen Jahres übernommen hatten. „Wir hatten gemerkt, dass unser dort bewährtes Konzept mit Burgern, Lieferservice und Essen zum Mitnehmen auch hier sehr gefragt sein könnte“, erklärt Ramona Braun. „Dann haben wir uns aber für das Clubheim entschieden. Unser Fokus liegt jetzt zu 100 Prozent hier.“

„Die Leute hier in Owingen freuen sich, dass endlich was im Clubheim passiert.“ Ramona Braun

Kreiert hat das Trio unter anderem eine Burger-Karte, die teilweise schon vom „Kreuz“ bekannt war. Das Augenmerk liegt auf hauseigenen Kreationen, Soßen, Dips und Pattys werden selbst hergestellt. Der Start sei super gelaufen, freut sich Ramona Braun: „Der Lieferservice und das Take-away-Angebot werden gut angenommen. Die Leute hier in Owingen freuen sich, dass endlich was im Clubheim passiert.“

Ramona Braun nimmt die Bestellungen entgegen. | Bild: Holger Kleinstück

Betrieb im Haus soll im April starten

Der Betrieb im Haus selbst soll, wenn alles gut läuft, voraussichtlich im April starten. „Wir wünschen uns, dass wir draußen zuerst öffnen können, damit wirklich alle kommen dürfen. Wir möchten ungern jemanden ausschließen“, sagt die gelernte Hotelfachfrau. Sie fände es schade, wenn aufgrund von Corona nicht jeder im Clubheim zugangsberechtigt wäre. Jetzt planen die jungen Pächter noch einen Durchbruch vom Gastraum zur Terrasse, die etwas vergrößert werden soll. Auch eine Lounge sei in Planung, damit die Gäste hier etwas trinken und Fußball- oder Tennisspiele einige Meter weiter verfolgen können.

Unverkennbar: Im „Abseits“ wird ein Abhol- und Lieferservice angeboten. | Bild: Holger Kleinstück

Burger gibt‘s in der Champions League

Die Speisekarte im „Abseits“ heißt „Spielplan“. Auch die Gerichte tragen entsprechende Namen. So finden sich unter der „Champions League“ zehn verschiedene Burger, unter „Abstauber“ sind Schnitzel aufgeführt, unter „Dritte Halbzeit“ Fingerfood. Die „Fahrstuhlmannschaft“ listet Salate auf, der „Alibipass“ Getränke und das „Golden Goal“ Dessert. Das Trio hofft, dass ihr Angebot Zuspruch finden wird. Ramona Braun unterstreicht: „Wir sind immer noch motiviert und haben uns von Corona nicht unterkriegen lassen. Wir sind Gastgeber aus Leidenschaft und machen unsere Gastronomie aus Überzeugung.“

Informationen zum Angebot des „Abseits“ finden sich auf der Homepage www.rbr-gastro.de.