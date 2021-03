von Anna-Lena Gabele

Die Bewohner und Mitarbeiter konnten die Einweihung vor den Bildschirmen verfolgen, wie die gemeinnützige Gesellschaft Liebenau Leben im Alter als Trägerin der Einrichtung in einer Pressemitteilung schreibt.

Leiterin Nicole Frey ließ das erste Jahr Revue passieren. Im Haus sei bisher niemand an Corona erkrankt gewesen. Der Termin zur zweiten Impfung habe am 12. Februar reibungslos umgesetzt werden können. „Leider mussten wir im letzten halben Jahr durch Corona doch einige Einschränkungen erfahren. Umso mehr hat es mich gefreut, dass sowohl Bewohner als auch Angehörige und Mitarbeitende dennoch einen Weg gefunden haben, gemeinsam Zeit zu verbringen. Sei es in gemeinsamen Kleingruppen-Aktivitäten oder bei Spaziergängen“, sagte Frey.

Frühlingsblüher für das neue Haus der Pflege St. Nikolaus in Owingen nahmen Geschäftsführerin Stefanie Locher (rechts) und Einrichtungsleiterin Nicole Frey (links) entgegen. | Bild: Stiftung Liebenau

Masken, Hygienekonzepte, Schutzkleidung – die Corona-Pandemie brachte viel Unsicherheit

Das Haus der Pflege St. Nikolaus öffnete am 1. Februar 2020. Geschäftsführerin Stefanie Locher erinnerte bei der Einweihung: „In wenigen Wochen war es gelungen, für 22 Menschen ein neues Zuhause zu schaffen. Doch dann, fünf Wochen nach der Eröffnung, wurden wir von der Pandemie erfasst. Große Sorge und Unsicherheit war bei allen zu spüren. Viele Einschränkungen und zusätzliche Aufgaben mussten bewältigt werden – und dies mitten in einer Eröffnungsphase.“ Masken, Schutzkleidung und Hygienekonzepte seien bald Alltag gewesen. Stefanie Locher schloss an: „Ein Haus aufzubauen und es mit Leben zu füllen, ist täglich eine Herausforderung. Dies unter Corona-Bedingungen mit all den Veränderungen und Maßnahmen zu tätigen, ist eine unfassbare Leistung.“ Ihr mache es Freude zu sehen, mit welchem Engagement und hoher Professionalität die Mitarbeitenden ihre Aufgabe bewältigten.

Zusammenarbeit mit Gemeinde wird gelobt

Besonders hob die Geschäftsführerin die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Owingen hervor, die ein Grundstück zur Verfügung gestellt hatte. Bürgermeister Henrik Wengert sagte: „Wir müssen als Gesellschaft dafür Sorge tragen, dass auch unsere älteren, kranken und gebrechlichen Mitmenschen ein menschenwürdiges Leben führen können.“ Die Baumaßnahmen dauerten insgesamt 18 Monate, der Neubau kostete 4,7 Millionen Euro. Mit Inventar investierte die Stiftung Liebenau insgesamt zirka 5 Millionen Euro.