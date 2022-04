Die Gemeinde habe mit ihrer abwechslungsreichen Natur und als Ziel für Familien nicht nur zahlreiche Qualitäten, bescheinigte Remlinger den Owinger Bürgern im Kultur O, sie habe auch ein großes Entwicklungspotenzial. „Sie verfügen nun aber auch über ein Gütesiegel, auf das sich die Feriengäste verlassen können“, betonte er.

Mit einem bunten und bewegten Bilderbogen aus der ganzen Gemeinde und allen Jahreszeiten präsentierte sich Owingen den Gästen und rief noch einmal alle Qualitäten in Erinnerung, die sie als „Ruhe vor dem See“ an den touristischen Markt bringen will. Doch dann war es mit der Ruhe vorbei und ein Bläserensemble des Musikvereins gab seine Visitenkarte ab. Regierungspräsident Klaus Tappeser selbst habe sich einen kleinen Festakt zur Übergabe gewünscht, berichtet Bürgermeister Henrik Wengert. Dass ein Termin mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer zu einer großen Fotovoltaikanlage dann kurzfristig doch wichtiger geworden sei, verriet Vize Utz Remlinger anschließend.

Projekte in Owingen Viel ist bereits passiert im Bereich Tourismus, doch Owingen hat auch noch allerhand vor sich. Für den geplanten Campingplatz an der Kreuzstraße hat es nach einer aufwendigen und schwierigen Genehmigungsphase bereits vor geraumer Zeit von den Behörden grünes Licht gegeben. Doch die Corona-Pandemie scheint das Vorhaben noch einmal ausgebremst zu haben und es hängt derzeit in der Warteschleife zur Umsetzung, wie Bürgermeister Henrik Wengert erklärt. Nicht so reibungslos wie erhofft geht es auch mit den Plänen für das geplante Feriendorf im Auental voran. Hier habe sich der Regionalverband zuletzt kritisch positioniert, berichtet der Owinger Bürgermeister. Wobei sich die Kommune gerade hier einen wichtigen Beitrag zur touristischen Infrastruktur erhofft. Dazu gehöre auch die Direktvermarktung regionaler Produkte.

Lange hatte die Gemeinde Owingen bereits systematisch auf das Prädikat hingearbeitet. Doch am Ende ging es sogar schneller als erwartet. Nach der Erstellung des Tourismuskonzeptes unter intensiver Einbeziehung der Bürger und der Antragstellung in Tübingen kam noch im November 2021 der zuständige Fachausschuss zur Begutachtung in die Gemeinde. „Wir hatten Glück, das Wetter war gut und wir konnten überzeugen“, sagte Bürgermeister Henrik Wengert. Die landschaftlich reizvolle und topografisch interessante Lage sei ein unschätzbares Kapital für die Gemeinde. Wer Ruhe suche, die Natur liebe oder Familienurlaub machen wolle, sei hier bestens aufgehoben, betonte Wengert, verwies auf die zahlreichen Wanderwege ebenso wie auf den Golfplatz mit seiner außergewöhnlichen Aussicht. Ja, die Gemeinde liege sogar am Linzgau-Jakobsweg.

Der Bodenseekreis selbst sei mit 15 Kommunen mit Prädikat zwar schon reich gesegnet, sagte Utz Remlinger, doch die Region habe eben eine besondere Qualität. Nicht überall sei die Dichte der Prädikate so hoch. Im ganzen Regierungsbezirks seien es gerade mal 40. Dies zeige, dass die Auszeichnung keineswegs so einfach zu bekommen sei. Der Slogan „Die Ruhe vor dem See“ sei von Owingen auf jeden Fall gut gewählt und erreiche seine Zielgruppe.

In Vertretung von Landrat Lothar Wölfle gratulierte Dezernentin Irmgard Schuster der Gemeinde zu dem Erfolg. Der Bodenseekreis habe den Antrag Owingens aus voller Überzeugung unterstützt, sagte sie. Dass die Gemeinde bei Feriengästen beliebt sei, mache die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von mehr als fünf Tagen deutlich, die andernorts gerade mal drei Tage betrage. Einen Beitrag dazu leiste auch der gute Öffentliche Personennahverkehr, war Schuster überzeugt.

Als wichtiges Marketinginstrument nannte sie unter anderem die Echt-Bodensee-Card (EBC). Wobei Owingen gerade hier nach anfänglichen Sympathien mit der Karte für Touristen wieder einen Rückzieher gemacht hatte. Doch als staatlich anerkannter Erholungsort wird die Gemeinde wohl einen neuen Anlauf unternehmen müssen. Bürgermeister Henrik Wengert wollte dem zumindest nicht widersprechen.