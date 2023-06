Herr Wirbitzky, was erwartet die Besucher bei der Lesung in Owingen?

Eine Art Seereise – und das mitten auf dem Land. Es geht natürlich um den Segelkrimi, den ich geschrieben habe, aber es gibt auch viel über mich und das Leben als Morningshow-Moderator zu erfahren. Die Leute können mich alles fragen, was sie interessiert (lacht).

Es geht ja ums Segeln. Haben Sie da einen persönlichen Bezug?

Natürlich, ich segle sehr gern und war auch schon viel unterwegs. Segeln ist eine ganz tolle Möglichkeit runterzukommen. Wenn man ablegt, kann man das wörtlich nehmen. Es gibt kaum eine andere Art zu verreisen, bei der man sofort und unmittelbar bei sich ist.

Wo sind Sie schon überall gesegelt?

Wir waren vor allem in Europa schon sehr viel unterwegs. Ich habe das Glück, einen Freund in Karlsruhe zu haben, der Segelreisen organisiert. Da wir kein eigenes Boot haben, chartern wir das immer vor Ort. Ich war schon unter anderem in Irland, an der türkischen Riviera, auf den Balearen, bei Capri und in Korsika.

Im Roman „Acht, in Böen neun“ brechen sieben Freunde vom Yachthafen von Calvi auf Korsika in Richtung Südfrankreich auf. Kennen Sie den Hafen und die Strecke?

Ja, ich habe diese Tour genau so selber schon gemacht – natürlich ohne Drama. Die Nachtüberfahrt war total schön, unterm Sternenhimmel. Wir hatten auch guten Wind.

Stimmt es, dass Sie auf dieser Überfahrt die Idee zum Buch hatten?

Das stimmt tatsächlich. Auf der Überfahrt vor einigen Jahren kam mir die Idee zum Buch. Da war das Setting mit mehreren Personen auf engem Raum. Dann war es dunkel und um einen herum das Meer.

Im Roman gerät die Crew in einen nächtlichen Sturm. Haben Sie selbst schon dramatische Szenen auf dem Segelschiff erlebt?

Absolut – schon mehrere. Gott sei Dank wurde es aber nie lebensbedrohlich. Wir sind mal rückwärts gegen den Felsen gekracht. Dann klemmte mal bei starkem Wind das Großsegel, dass wir es nicht mehr einholen konnten und damit natürlich extrem Fahrt aufnahmen. Bei St. Tropez standen wir mal mitten auf dem Mittelmeer an Deck knöcheltief in Hagelkörnern. Auf dem Meer kann einfach alles passieren. Und man muss einfach wissen, dass das Meer kein Freund ist, aber auch kein Feind – es ist einfach stärker als du.

Wie gut kennen Sie das Segelrevier Bodensee?

Ich habe in meiner Jugend nach der 10. Klasse in den Sommerferien hier meinen ersten Segelkurs besucht – das war in Hemmenhofen auf der Höri. Ich bin bis heute immer wieder sehr gern dort und schaue vom Bootssteg zu, wie die Leute das Segeln lernen. Die Segelschule gibt es bis heute, nur betreibt sie jemand anderer als damals. Ich habe mich damals ganz spontan in die Gegend verliebt.

Häufig verstecken Autoren in ihren Geschichten persönliche Bezüge. Das Segelboot in ihrem Roman heißt ja „Marie A.“. Hat der Name eine Bedeutung?

Ja, der Name hat durchaus eine Bedeutung, aber die verrate ich natürlich nicht. Nur eines: Es ist keine Person, von der keiner etwas wissen sollte (lacht).

Ist die Lesung in Owingen ausschließlich für Segelfans?

Nein, überhaupt nicht. Erstens ist das Buch keineswegs nur für Segelfans und außerdem geht es in Owingen auch um andere Dinge als nur um mein Buch.

In einer Vorstellung Ihres Buches sagten Sie, es sei ein Roman, aber auch ein Krimi, aber irgendwie auch beides nicht. Was ist es denn jetzt?

Puh, das ist eine gute Frage. Ich sage immer, es ist ein Segelkrimi. Es ist aber auch ein Psychogramm von Personen. Es geht über den Umgang miteinander. Ich habe es ja so geschrieben, dass quasi jeder seine eigene Perspektive darlegt. Und alles zusammen ergibt dann die Geschichte. Es ist definitiv kein klassischer Prosatext und keine einfach erzählte Story.

Was macht Michael Wirbitzky eigentlich sonst noch so, wenn er keine Bücher schreibt?

Jetzt gerade bin ich in Köln auf einem Junggesellenabschied, weil sich ein Freund von mir mit 60 Jahren tatsächlich traut, zum ersten Mal zu heiraten. Ansonsten moderiere ich natürlich nach wie vor die Morningshow und bin mit Sascha Zeus gerade etwa eine Woche im Monat mit unserer Comedyshow unterwegs. Wenn ich dann mal die Zeit habe, fahre ich zuhause auch sehr gern mit dem Moped in die Stadt in ein Café und lese etwas. Außerdem reise ich mit meiner Frau sehr gern. Wir sind sehr Spanien-affin und gern in Galizien, Asturien oder dem Baskenland – aber ganz bescheiden mit Dachzelt auf dem Auto.