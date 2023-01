Gleich drei Mal brachen Unbekannte am Wochenende in Owingen in Häuser ein. Zunächst zeigte eine Familie aus der Straße Zwischen den Wegen einen Einbruch an. Während sie übers Wochenende im Kurzurlaub gewesen war, hatten die Täter ein Fenster aufgebrochen und waren in das Haus eingedrungen. Zum Diebesgut machte die Polizei noch keine Angaben.

Dann melden sich weitere Geschädigte

Dann meldeten sich weitere Geschädigte, wie die Polizei berichtet. So waren Unbekannte zwischen Freitagmorgen und Montagabend in ein Einfamilienhaus im Kastanienweg eingebrochen, nachdem sie zuvor die Glasscheibe einer Terrassentür eingeschlagen haben.

Im selben Zeitraum wurde in ein weiteres Wohnhaus eingebrochen, diesmal im Hainbuchweg. Hier hebelten die Täter eine Terrassentür auf, um Zugang zum Gebäude zu haben.

Polizei prüft möglichen Zusammenhang

Beamte das Polizeireviers Überlingen haben die Ermittlungen übernommen und prüfen mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten. Zeugen und Anwohner, die in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0 75 51/80 40 zu melden.