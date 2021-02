Auf den Hund gekommen müsste sich die Gemeinde Owingen keineswegs fühlen, wenn ihnen Ende 2021 oder Anfang 2022 der Sechsbeiner der italienischen Mineralölgesellschaft ENI von einem Mast an der Landesstraße 195 bei der Kreuzstraße sein Feuer entgegenspuckt. Dass der italienische Konzern hier eine Agip-Station errichten will, halten manche Owinger für unzeitgemäß.

Braucht es denn in Zeiten des Klimawandels überhaupt noch eine Tankstelle für Diesel, Benzin und Co.? Andere haben Sorge wegen des Verkehrs, der mit der Entstehung des geplanten Campingplatzes an der Kreuzstraße ohnehin zunehmen wird, und brachten deshalb ihre Bedenken gegen die geplante Tankstelle vor.

Der sechsbeinige Hund der italienische ENI-Mineralölgesellschaft wird künftig am Owinger Ortsrand Feuer spucken. | Bild: Hanspeter Walter Journalist-Texte-Bilder

Den Aufstellungsbeschluss für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Tankstelle Henkerberg VIII“ hatte der Owinger Gemeinderat schon im November 2019 gefasst. Zwischenzeitlich wurden die Planung verfeinert und die vorgezogene Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Bürger vorgenommen.

Noch im Dezember beschloss das Gremium den Entwurf für den Bebauungsplan und dessen öffentliche Auslegung im Rathaus. Hier kann er aufgrund der Corona-Pandemie nach Voranmeldung und Terminabsprache bis Ende Februar begutachtet werden.

Hier an der Einmündung der Kreuzstraße in die Landesstraße 195 und der nördlichen Einfahrt zum Gewerbegebiet Henkerberg soll die Tankstelle entstehen. | Bild: Hanspeter Walter

Schon 2013 machte sich die Gemeinde auf die Suche nach einem Standort

Die Geschichte des Vorhabens reicht bis ins Jahr 2013 zurück, als sich die Gemeinde auf die Suche nach einem idealen Standort für eine Tankstelle machte. Nie wäre ihm damals in den Sinn gekommen, sagt Bürgermeister Henrik Wengert jetzt, „dass Teile der Bevolkerung diese Tankstelle offensichtlich fur sinnlos oder zumindest an diesem Standort als schwierig empfinden konnten“. Deshalb sei er nach wie vor überrascht, „mit welcher Vehemenz gegen dieses Vorhaben vorgegangen wird“.

Bürgermeister berichtet von teilweise ideologisch geprägten Einwänden

Schließlich handle es sich dabei um einen Gewerbebetrieb, „der von uns allen fast taglich, wo auch immer, in Anspruch genommen wird“. Wobei eine Vielzahl von Einwendungen sich nicht mit dem konkreten Vorhaben beschaftigt hätten, erklärt der Bürgermeister, „sondern mit allgemeinen und teilweise ideologischen Argumentationen, dass diese Tankstelle nicht gebraucht würde“.

So reifte das Projekt Schon mit der Fertigstellung des jüngsten Gewergebiets Henkerberg VII im Jahr 2013 spielten die Verwaltung und der Gemeinderat mit dem Gedanken, dort eine Tankstelle anzusiedeln. Über die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis hatte Owingen erste Kontakte mit einer Investorengesellschaft aufgenommen, die sich auf das Mineralölgeschäft und die Vermarktung von Tankstellen spezialisiert hatte. Doch gelang es zunächst nicht, einen Betreiber dafür zu interessieren. Anfang 2016 meldete sich schließlich ein Münchener Projektentwickler und bekundete Interesse. Zwei Jahre dauerte es schließlich nach Darstellung der Gemeinde, bis sich der Investor nach Sondierung des Marktes wieder meldete. Schon im Herbst 2018 erwarb er ein Teilgrundstück zwischen der alten Zufahrt Henkerberg und der Landesstraße 195 an der Einmündung der Kreuzstraße. Einen Partner für den Betrieb fand der Projektentwickler mit dem italienischen Mineralölkonzern Eni, der unter dem Markennamen „Agip“ europaweit mehr als 5000 Tankstellen betreibt, in Deutschland gut 400. Im November 2019 fasste der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, im Dezember 2020 beschloss er den konkretisierten Entwurf, der im Rathaus nach vorheriger Terminabsprache bis Ende Februar eingesehen werden kann. Die wichtigsten Informationen finden sich auch auf der Homepage der Gemeinde Owingen

Mineralölgesellschaften überprüfen Standorte gründlich

Die Projektentwickler und ihr Partner bewerten den Bedarf auch an diesem Standort an der Landesstraße 195 offensichtlich anders. Gerade die Mineralölgesellschaften überprüfen eher dreimal, ob ein Vorhaben in dem gewählten Umfeld erfolgversprechend ist.

Owingen Zunehmender Verkehr und unübersichtliche Kreuzung: Owingen will Kreisverkehr an der Landesstraße 195 Das könnte Sie auch interessieren

Zahl der Tankstellen sank in den vergangenen Jahren

Dies ist schon daran zu erkennen, dass die Zahl der Tankstellen in den vergangenen Jahren eher abgenommen hat. Eine Aral-Tankstelle an der viel befahrenen B 31-alt zwischen Überlingen und der Ausfahrt Nußdorf verschwand Ende 2008 von der Bildfläche. „Die Tankstelle war nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben“, hatte die Aral-Zentrale in Bochum lapidar erklärt und mit dem Entschluss selbst die Stadt Überlingen überrascht.

Diese Tankstelle an der B 31-alt zwischen Überlingen und Nußdorf wurde Ende 2008 geschlossen und im Januar 2009 abgebaut. Seitdem gibt es an der Bundesstraße zwischen Immenstaad und dem Hegau keine Tankmöglichkeit für den Transitverkehr. | Bild: Hanspeter Walter

Owingen hatte einst sogar drei Tankstellen

Auch Owingen hatte einst seine Tankstelle. Ältere Einheimische erinnern sich sogar noch an Zeiten, als es im Ort gleich drei Stationen mit den begehrten Zapfsäulen gab. Eine befand sich in der Hauptstraße unweit des Rathauses, gleich zwei waren in der Überlinger Straße angesiedelt. Die letzte Tankstelle war hier vom Sanitärgeschäft Frei betrieben worden. „Das war eine Total-Tankstelle, allerdings noch nicht so voll automatisiert“, sagt Anneliese Frei, die die Tankstelle nach dem Tod ihres Mannes bis vor knapp 20 Jahren allein betrieben hatte. Dass hier ein Bedarf besteht, ist für die Owingerin unbestritten. „Die Gemeinde wächst ja immer mehr“, sagt Anneliese Frei. Wobei gerade die Zugezogenen nicht zu ihren Stammkunden gehörten. „Die meisten kamen nur im Notfall.“ Jetzt – angesichts des Tankstellen-Vakuums – müssten viele schon wegen ihres Benzin-Rasenmähers nach Überlingen fahren.

Uhldingen-Mühlhofen Der schönste Stopp am Bodensee: Darum legen so viele Durchreisende eine Pause an der Birnau ein Das könnte Sie auch interessieren

Manche sehen keinen Bedarf, anderen sorgen sich um das Ortsbild

Gerade dass von den drei früheren Tankstellen keine mehr existiert, ist für manche Bürger das Argument, dass kein Bedarf mehr bestehe. Andere zweifelten in ausufernden Einlassungen die Rechtmäßigkeit des gesamten Planungsprozesses an. Wiederum andere sorgen sich mit Blick auf die touristischen Ambitionen um das Ortsbild Owingens an dieser Stelle. „Beherbergungsbetriebe und der Golfplatz als Aushangeschild der Gemeinde sowie der geplante Campinggarten brauchen eine ansprechende Umgebung, die eine Tankstelle nie bieten kann“, formuliert ein Bürger. Daher möge man die aktuelle Grünfläche mit einem landschaftsprägenden Baum erhalten. Der Gemeinderat, der sich mittlerweile seit mehreren Jahren mit der Thematik befasst, sah dies bei seiner Abwägung der Anregungen anders und gab grünes Licht für den Bebauungsplanentwurf.

Fast 4000 Autos bei 4500 Einwohnern

Für Bürgermeister Henrik Wengert ist es ohnehin ein Irrglaube, „dass wir in Kurze alle ohne Verbrennungsmotor unterwegs sein werden“. Die Wirklichkeit sei noch eine andere. Und keiner wisse, wie die Mobilitat von morgen tatsächlich aussehen werde. Bekannt sei allerdings die Zahl aller gemeldeten Fahrzeuge in Owingen. Mit 3983 Autos (Ende 2020) erreichten diese fast die Zahl der Einwohner (etwa 4500). Davon seien 99,35 Prozent mit Verbrennungsmotoren ausgestattet. Und ihre Fahrer damit mögliche Kunden einer Tankstelle. Ladestationen für Elektromobile will der künftige Betreiber zwar nicht selbst bereitsstellen, wie er verlauten ließ, doch würde er den Platz dafür bereitstellen.