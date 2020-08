Der erste Wecker klingelt um 5.31 Uhr. Ein Kaffee vor der Autofahrt zur Arbeit muss sein, ansonsten geht um diese Uhrzeit nichts. Noch ein paar Minuten nach den zwei Hasen Abby und Kiwi schauen, die in ihrer Wohnung in Buggensegel seit einigen Wochen ein Zuhause gefunden haben.

Meterstab, Cuttermesser, Bleistift, Edding, Bandmaß und Bitbox sind eingepackt, die Sicherheitsschuhe angezogen. Von Buggenseggel geht es mit ihrem roten Dreier-Golf im Anschluss in der zwanzigminütigen Autofahrt nach Owingen – genauer gesagt auf den Parkplatz der Schreinerei Bucher. Arbeitsbeginn ist um 7 Uhr.

20 Prozent Frauen in Berufsschulklasse

So startet der Alltag von Mira Lippisch. Sie ist Schreinerin – und das leidenschaftlich gern. Für die 22-Jährige klingt das auch nicht komisch: „Das ist keine reine Männerdomäne„, sagt sie. In der Berufsschule war sie mit vier weiteren jungen Frauen in der Klasse – ein Anteil von etwa 20 Prozent. Ähnlich sieht es auch in der Schreinerei Bucher, an ihrem Arbeitsplatz, aus.

Die Männer sind hier zwar ebenfalls in der Mehrzahl, Mira Lippisch hat dennoch vier Arbeitskolleginnen. „Ich fühle mich hier sehr wohl, werde als Frau überhaupt nicht benachteiligt“, sagt sie. Das Kollegium sei super, alle rund 30 Mitarbeiter würden sich gut miteinander verstehen. Das Geschlecht spielt gar keine Rolle.

Mira Lippisch aus Buggensegel. | Bild: privat

Ein unangenehmes Erlebnis habe es mal auf einer Baustelle gegeben. Auf seltsame Blicke und Aussagen hätten damals aber ihre Kollegen direkt unterstützend reagiert. Wirklich gestört hat sie das also nicht: „Ansonsten hört man dann auch einfach mal weg, wenn jemand meint, einen Kommentar abgeben zu müssen.“

An körperlicher Kraft scheitert es nicht

Schwierigkeiten habe sie in dem Beruf genau so viele beziehungsweise wenige wie Männer: „Ich bin nicht schwach“, sagt sie und ergänzt mit einem Augenzwinkern: „Manche Türen sind zwar schon schwer. Aber ich glaube, ich kann mehr tragen, als so mancher Mann.“

Auch das Klischee, in Schreinereien würden viele Kalender mit halbnackten Damen hängen, treffe längst nicht mehr zu. „Bei uns hängt gar kein Kalender in der Werkstatt“, erzählt sie. Gerade Schreiner und Maler seien Berufe, die mittlerweile sehr viele Frauen ausüben würden – und das in ihren Augen auch nicht aus Alternativlosigkeit, sondern, weil sie es gerne täten. „Zimmerer ist vielleicht noch so ein Beruf im Handwerk, den kaum Frauen machen“, glaubt Mira Lippisch.

Sie liebt auf jeden Fall, wie sie selbst erzählt, die Arbeit mit dem Holz. „Jeden Abend erkennt man einen Fortschritt. Du siehst, was du tust. Und wenn du es gut gemacht hast, sieht es auch gut aus“, sagt die 22-Jährige.

Künftig Handwerk und Soziales verbinden

Aber wie kommt man als junge Frau überhaupt darauf, Schreinerin zu werden? Den Entschluss hat Mira Lippisch sehr früh gefasst. Als kleines Kind habe sie bereits viel mit Holz gebastelt – und Gefallen daran gefunden. In ihrer Jugendzeit hat sie diese Leidenschaft allerdings vorläufig aus den Augen verloren. Nach dem Schulabschluss folgte ein FSJ im sozialen Bereich, beim Körperbehindertenzentrum Oberschwaben (KBZO) in Nußdorf. Nichts mit Handwerk also. Der soziale Bereich ist für sie, was ihre Zukunft betrifft, auch weiterhin eine reizvolle Option.

Wäre es also nicht spannend, einen Beruf im sozialen Bereich mit dem Handwerk zu verknüpfen? Genau das strebt Mira Lippisch an – eine Weiterbildung zur Arbeitserzieherin ist ihr Plan. „Es wäre einfach schön, diese beiden Dinge irgendwann zu verknüpfen.“ Den Meister als Schreinerin möchte sie nicht machen.

Zur Person Mira Lippisch wurde am 17. Juli 1998 in Überlingen geboren, aufgewachsen ist sie in Meersburg. Seit rund einem Jahr lebt sie in einer Wohnung im Salemer Ortsteil Buggensegel. Bei der Gestaltung der eigenen vier Wände war die 22-Jährige, die in ihrer Freizeit in Grasbeuren reitet, selbst aktiv. Sie hat beispielsweise die Wandverkleidung abgerissen, den Gartenzaun zusammengeschraubt oder die Küche selbst gebaut. Ihre Terrasse hat sie gemütlich mit Palettensofas und einem Sonnensegel eingerichtet.

Aktuell ist die 22-Jährige erst einmal froh, die dreijährige Ausbildung, die im September 2017 begann, abgeschlossen zu haben. Und natürlich, dass sie in der Schreinerei Bucher in Owingen weiterarbeiten kann – ab 1. September dann als Schreiner-Gesellin.

Ihr Gesellenstück wird heute vorgestellt

Ihr Gesellenstück, ein Schminkboard, wird am heutigen Samstag, 29. August, in Friedrichshafen ausgestellt. Es ist der Abschluss ihrer Ausbildung. „Ich bin zufrieden“, sagt sie über den Verlauf und die Schulnoten. Im ersten Lehrjahr sei es viel um handwerkliche Grundlagen gegangenen – wie beispielsweise eine Schwalbenschwanzverbindung. Nur ein Tag in der Woche war Mira Lippisch im Betrieb, die restliche Woche verbrachte sie in der Jörg-Zürn-Gewerbeschule in Überlingen.

Eine größere Rolle spielte die praktische Arbeit im zweiten Lehrjahr. Schwerpunkte waren Möbelentwürfe und Zeichnungen. Gegen Ende des zweiten Lehrjahres wurden Projektmöbel geplant, die zu Beginn des abschließenden Lehrjahres gebaut wurden – als Vorbereitung auf das Gesellenstück.