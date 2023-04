Auch das Brauchtum schlägt bisweilen muntere Kapriolen und nimmt überraschende Wege. Wie die Tradition der mit bunten Eiern geschmückten Osterbrunnen, die vor 30 Jahren im Linzgau Einzug hielt. „Alles begann mit dem Zuzug von Herbert und Anne Joos aus der fränkischen Schweiz“, wissen Petra Lohr und Werner Steurer noch ganz genau.

Es gab die Idee und es gab den Brunnen

Irgendetwas hatte den Neu-Taisersdorfern zu einem zünftigen Osterfest, wie sie es aus ihrer Heimat kannten, noch gefehlt. Dabei gab es in der Dorfmitte einen wunderbaren Brunnen – wenn das kein Wink mit dem Zaunpfahl war. Das mittlerweile verstorbene Ehepaar Joos warb für die Idee und rannte bei den Mitbürgern offene Türen ein. Mit dem ersten Taisersdorfer Osterbrunnen im Jahr 1993 schlug der Brauch neue Wurzeln im Linzgau und zog von hier aus weitere Kreise.

Erinnerungen an den ersten Osterbrunnen: Werner Steurer hat ein vollständiges Fotoarchiv angelegt. | Bild: Hanspeter Walter

Lange Jahre eine Besonderheit, ja ein Unikat in der ganzen Region, bescherte die liebevoll gestaltete Sehenswürdigkeit dem Dorf im Oberen Linzgau einen regelrechten Bustourismus, wie sich der ehemalige Schwanen-Wirt Steurer noch erinnert. Das hat inzwischen zwar nachgelassen, doch auch heute tauchen regelmäßig Besucher hier auf, die auf Osterbrunnentour sind – sei es mit dem Auto oder mit dem Fahrrad.

Am Anfang kamen die Eier aus der Nudelfirma

Aus gutem Grund von Anfang an mit im Boot war Gertrud Schmidt aus Großschönach. Denn die engagierte Frau aus dem Nachbardorf betrieb zu der Zeit mit ihrem Mann eine kleine Nudelfirma. „Wir haben damals Tag für Tag viele Eier verarbeitet, die die Taisersdorfer für ihren Brunnen sehr gut brauchen konnten“, erinnert sich die Großschönacherin, deren engagierte Unterstützung die Taisersdorfer auch heute noch schätzen. Die Nudelproduktion hatte schon vor vielen Jahren ein Ende, aber Gertrud Schmidt nimmt Jahr für Jahr den Pinsel in die Hand und bemalt neue Eier.

„Ein Steinbock muss natürlich auch dabei sein“, sagt Petra Lohr. | Bild: Hanspeter Walter

Fast 2000 farbige Eier liegen im Materiallager

Das Materiallager für den Osterbrunnen beläuft sich zwar inzwischen auf fast 2000 farbige Eier mit verschiedenen Motiven. Schließlich wurden bereits zum Jubiläum „850 Jahre Taisersdorf“ im Jahr 2005 exakt 1790 bemalte Exemplare verbaut. Gelagert werden sie bei Petra Lohr, die das kleine Team der Aktiven zusammenhält. Mit dabei und eine fleißige Malerin ist seit vielen Jahren auch Edith Urlich. Die derzeit sechsköpfige Kerngruppe der Eierkünstlerinnen trifft sich bereits mehrere Wochen vor Ostern, um den Bestand zu prüfen und neue Schalen zu bemalen.

Allerhand Getier auf den bunten Eiern. | Bild: Hanspeter Walter

Jedes Jahr müssen kaputte Eier ersetzt werden

„Jedes Jahr gehen draußen einige Eier kaputt“, sagt Petra Lohr. „Die müssen wir ersetzen und bemalen.“ Zwischenzeitlich war Nachschub aus dem „Schwanen“ gekommen, doch jetzt ist das Team auf die Hilfe aus privaten Haushalten angewiesen. Rund 300 Eier haben die Frauen auch in diesem Jahr wieder neu bemalt – die Trendfarben war dieses Mal Lila und Blau. Gestaltet werden sie filigran mit abstrakten Ornamenten, hübschen Blümchen oder amüsanten Tieren – keineswegs nur Hasen. Kaum verwunderlich ist es, dass hier und da mal ein skurriler Steinbock von einem Ei grinst.

So werden die meisten Eier auf Schnüren aufgefädelt. | Bild: Hanspeter Walter

Während Corona ein einzelnes Ei am Wasserauslauf

Während der Corona-Pandemie ruhte der Brauch Osterbrunnen zwar offiziell. Doch klammheimlich hatte Petra Lohr in dieser Zeit ein buntes Ei an den Wasserauslauf gehängt, damit die Erinnerung an den Brauch wach bleibt. Weitere Mitstreiter eiferten ihr meist unbemerkt nach.

Der Entwurf zum 30. Geburtstag: Ortsvorsteherin Ruth Steindl hat symbolische Wasserkaskaden mit Klangstäben als Idee entwickelt. | Bild: Hanspeter Walter

Ortsvorsteherin Ruth Steindl gestaltet Geburtstagsbrunnen

Nun also der 30. Osterbrunnen, der seinen Vorgängern ebenbürtig sein sollte. Lange Zeit hatte das Taisersdorfer Team auf ein Reservoir an Entwürfen von Patrick Joos, dem Sohn des Gründerpaares, zurückgreifen können. Zum runden Geburtstag nahm sich nun Ortsvorsteherin Ruth Steindl die Zeit, um einen Entwurf für das österliche Aushängeschild des Dorfes zu entwickeln.

„Wasser ist am Brunnen ja immer ein Thema“, sagt sie mit dem Hinweis auf die gewohnte Inschrift „Wasser – Quell des Lebens“. Steindl erzählt: „Deshalb habe ich mir eine Reihe von Kaskaden als Bild vorgestellt.“ An die runden Bögen sollten Klangstäbe als kleine Windspiele befestigt werden.

Nach dem Schmücken des Brunnens: (von links) Bürgermeister Henrik Wengert, Gertrud Schmidt, Rudolf Martin, Werner Steurer, Ruth Steindl, Marlies Schechter, Ulrike Möller, Maria Schreiber, Frieda Martin, Diana Mantz, Tatjana Bäumken und Edith Urlich. | Bild: Ruth Steindl

Werner Steurer sorgt für das Gerüst

Werner Steurer ist der Handwerker oder Techniker unter den kreativen Künstlerinnen und baut aus Metall und Holz das erforderliche Gerüst, das mit immergrünen Zweigen gekränzt wird. „Ich habe auch mal versucht, Eier zu bemalen“, sagt Steurer, „doch schnell wieder aufgegeben“. Dafür hat der Tüftler ein kleines Gerät entdeckt, mit dem man Eier über ein einziges Loch ausblasen kann, ohne dass einem selbst die Puste ausgeht. Und das weibliche Osterbunnenteam hat die fragilen Objekte mit viel Liebe zum Detail bemalt. Was dabei herauskam, wurde am Dienstag offiziell vorgestellt und lässt sich bei einem Ausflug nach Taisersdorf auf die Höhen des Oberen Linzgau bestaunen. Der Besuch lohnt sich auf jeden Fall!

So sieht er aus, der Geburtstagsbrunnen. | Bild: Ruth Steindl

Ganz unabhängig vom Osterwetter, das in Taisersdorf schon seit vielen Jahren als „Osterbrunnenwetter“ bezeichnet wird, wie Edith Urlich anmerkt. „Egal, ob es stürmt oder schneit, oder ob die Sonne lacht – es passt einfach immer.“