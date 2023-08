Leichte Verletzungen hat sich eine 58 Jahre alte Autofahrerin nach Polizeiangaben bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 195 bei Owingen zugezogen. Die Frau war gegen 15.15 Uhr in Richtung Überlingen auf der Landesstraße unterwegs und geriet auf den Grünstreifen. Beim Versuch, zurück auf die Fahrbahn zu lenken, verlor sie die Kontrolle über ihren Dacia und fuhr erneut in den Grünstreifen, wo sich ihr Auto überschlug. Warum die Frau die Kontrolle über ihr Auto verloren hat, ist unklar.

Frau wird in die Klinik gebracht

Ein Rettungsdienst brachte die 58-Jährige zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Ihr Wagen wurde bei dem Unfall stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Dacia wird auf 3000 Euro geschätzt.