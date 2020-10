Die Begriffe „Hinterland“ oder „zweite Reihe“ sind eher negativ besetzt. Mit dem positiven Attribut „Ruhe vor dem See“ will die Gemeinde Owingen sich künftig bei Feriengästen ins Gespräch bringen und ihre touristischen Aktivitäten forcieren. Den Boden dazu haben Bürgermeister Henrik Wengert, Gastgeber und Leistungserbringer mit einem auf die Kommune zugeschnittenen Tourismuskonzept bereitet, das auf einer Bürgerbeteiligung in mehreren Workshops im vergangenen Jahr fußt.

Owingen Tourismuskonzept für Owingen: Gemeinde will sich als Oase der Ruhe profilieren Das könnte Sie auch interessieren

Zu den vorrangigen Zielen gehört eine offizielle Anerkennung Owingens als „Erholungsort“. Das Prädikat wird vom Regierungspräsidium auf der Basis eines positiven klimatischen Gutachtens des Deutschen Wetterdienstes vergeben.

Gemeinde gibt Luftmessungen in Auftrag

Ganz so weit ist es noch nicht in Owingen, das die erforderlichen Luftmessungen jetzt erst in Auftrag gegeben hat. Im Rathaus ihre Arbeit aufgenommen hat dagegen vor kurzem Susanne Gerhardt als Tourismusbeauftragte, für die der Gemeinderat erstmals eine Teilzeitstelle genehmigt hatte. Zuvor musste das Thema notgedrungen nebenbei bearbeitet werden. Darüber hinaus war Owingen ganz auf die Schützenhilfe des Verbunds „Bodensee Linzgau Tourismus“ angewiesen, dem die Gemeinde seit vielen Jahren angehört.

Die ersten Aktivitäten sind schon angelaufen

„Wir wollen den Tourismus auf neue Füße stellen“, sagt Henrik Wengert. Darin sei man sich bei den Workshops einig gewesen. Allerdings brauche es dazu auch eine Fachkraft, die die erforderlichen Erfahrungen mitbringe, erklärte der Bürgermeister bei der Vorstellung seiner neuen Mitarbeiterin. Mit dem Start zeigte sich Wengert „sehr zufrieden“. Die ersten Aktivitäten sind schon im August angelaufen.

Von dem angepeilten Prädikat „Erholungsort„ versprechen sich der Bürgermeister und seine neue Fachfrau nicht nur einen Werbeeffekt, sondern auch Zuschüsse aus den Tourismustöpfen des Landes. Wengert: „Im Moment haben wir ja keine Kurtaxe, um unsere Leistungen zu refinanzieren.“

Kampagne zum Thema regionaler Genuss

Eine erste Kampagne von Susanne Gerhardt hat den Titel „Regionaler Genuss“. Damit will sie über eine Direktvermarkterbroschüre auch die lokalen Erzeuger ins Spiel bringen, die eine bemerkenswerte Vielfalt auszeichnet. „Wir haben hier ja unter anderem Wasserbüffel, eine Straußenfarm und Hinterwälder Rinder“, sagt die Tourismusbeauftragte. Manches sei auch für die Bevölkerung neu, weiß Henrik Wengert: „Doch von der Arbeit sollen neben den Gästen auch die Bürger profitieren.“

Vier von zwölf „Starterprojekten“ bereits in Arbeit

Von den zwölf gemeinsam formulierten „Starterprojekten“ habe man sich pro Jahr zwei vorgenommen, doch seien inzwischen schon vier in Arbeit, betont der Bürgermeister. Dazu gehört auch die Vorbereitung einer einheitlichen Beschilderung der Infrastruktur in den einzelnen Teilorten der Gemeinde selbst.

Schnell umgesetzt hat Susanne Gerhardt ihre ersten kleinen begleiteten Wandertouren in die Umgebung. Dafür will sie insbesondere attraktive Rundwege für Feriengäste enttwickeln. Der Aachtobel zähle zwar zu den schönsten Naturerlebnissen in der Region, nennt Henrik Wengert ein Beispiel, doch wolle man dieses Ziel für Kinder und damit für ganze Familien noch attraktiver machen.

Turmfalke „Owin“ als Maskottchen

Ein eigenes Maskottchen hat die Tourismusbeauftragte auch schon entworfen – den Turmfalken „Owin“. Schließlich ist der Aussichtsturm von Hohenbodman eines der interessantesten Ausflugsziele und Bestandteil des Briefkopfes und des Logos der Gemeinde. „Owin“ ziert auch den Beutel mit dem kleinen Starterpaket, das nicht nur die ersten Infobroschüren enthält, sondern auch ein Suchspiel für Kinder, das rund um Owingen geht.