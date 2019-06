Die Polizei ermittelt in einem Fall von Verkehrsunfallflucht. Laut ihrem Pressebericht fuhr am Freitag gegen 16.15 Uhr eine 51-jährige Frau mit ihrem VW Golf auf der L 195 von Überlingen in Fahrtrichtung Owingen. Etwa auf Höhe der Sorgenhöfe kam ihr ein motorisiertes Zweirad entgegen, das in diesem Moment ein Top-Case, einen Koffer oder einen ähnlichen Gegenstand verlor habe. Dieser prallte gegen das Auto der Geschädigten und es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Die Geschädigte fuhr zunächst nach Owingen weiter, begutachtete dort den Schaden an ihrem Auto, fuhr dann an den Unfallort zurück. Dort konnte sie jedoch weder den Zweiradfahrer noch den unbekannten Gegenstand auffinden, heißt es im Pressebericht der Polizei. Diese hat hat nun Ermittlungen wegen Verdacht der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Überlingen unter Telefon 07551/804-0 erbeten.