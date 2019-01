von Tobias Lange

Es ist ein kalter Wintertag. Kurz vor 12 Uhr ist eine 57-jährige Frau mit ihrem BMW auf der Landesstraße 195 von Überlingen kommend in Richtung Herdwangen unterwegs. Zur gleichen Zeit fährt ein 80-Jähriger mit seinem Passat aus Richtung Billafingen auf die Klöberkreuzung Hauptstraße und L 195 zu. Kurze Zeit später sind beide Fahrer schwer verletzt und beide Autos schrottreif.

Während Polizisten den Verkehr regeln, kümmern sich Sanitäter und Feuerwehr um die Fahrer der Unfallautos. | Bild: Feuerwehr Owingen

Unfall wegen Vorfahrtsverletzung

Laut Angaben der Polizei wollte der 80-jährige Mann die mit einem Stoppschild versehene Kreuzung geradeaus in Richtung Owingen überqueren. Dabei übersah er das vorfahrtsberechtigte Auto der 57-Jährigen. In der Kreuzung kollidierte der Passat frontal mit der linken Seite des BMW. Dessen Fahrerin wurde infolge des Zusammenstoßes in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, berichtet die Polizei.

Straße für eine Stunde gesperrt

Ein Großaufgebot von Rettungskräften war im Einsatz. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit sechs Fahrzeugen vor Ort und befreite die eingeklemmte BMW-Fahrerin aus ihrem Auto. Das Deutsche Rote Kreuz kümmerte sich an der Unfallstelle um die beiden Verletzten. Polizeibeamte sicherten die Kreuzung mit mehreren Streifenwagen ab, nahmen den Unfall auf und regelten den Verkehr.

Polizisten sichern die Unfallstelle ab und nehmen den Unfall auf. | Bild: Lange, Tobias

Hoher Sachschaden an den Autos

Beide Autofahrer wurden laut Polizeibericht mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 15 000 Euro. Die L 195 war laut Polizeimeldung während den Rettungsmaßnahmen etwa eine Stunde lang gesperrt. Die Polizei richtete eine Umleitung ein.