Es war ein langer Weg und vieles hat sich geändert, seit die Gemeinde Owingen den ersten Anlauf zu einem irgendwie gearteten Seniorenzentrum mit Betreuungsangeboten unternommen hat. Am Anfang standen 2003 bei einem Bürgerworkshop die erste vage Idee und später der Erwerb der Grundstücke des sogenannten Stork-Areals an der Hauptstraße gegenüber dem Rathaus durch die Gemeinde unter Bürgermeister Günter Former im Jahr 2006.

Nach einer anfangs sehr mühsamen und zunächst erfolglosen Suche nach geeigneten Konzepten und Investoren kann die Gemeinde mit ihren Kooperationspartnern rund 13 Jahre später nun in die letzte Runde des Prozesses einbiegen, um mit der Firma Kraus und Ruf Projekte GmbH die bewährte Lösung „Lebensräume für Jung und Alt“ der Stiftung Liebenau zu realisieren. Während an der Grünwinkelstraße der Rohbau für eine kleine Pflegeeinrichtung mit 32 Betten schon steht, die die Liebenau selbst baut, soll mit dem Vorhaben unmittelbar gegenüber dem Rathaus eine Mehr-Generationen-Anlage mit 25 Wohnungen gebaut werden, die eng mit den Gemeindeleben vernetzt ist.

Nachdem der auf das Vorhaben zugeschnittene Bebauungsplan rechtskräftig geworden ist, erteilte der Gemeinderat jetzt sein Einvernehmen mit dem Bauantrag. „Mit der Genehmigung durch das Baurechtsamt wird es allerdings geraume Zeit dauern“, rechnet Bürgermeister Henrik Wengert. Da die Anlage als Teileigentum organisiert werden soll, brauche es für die entstehenden 25 Wohnungen so genannte Abgeschlossenheitsbescheinigungen. „Das ist ein komplexeres Genehmigungsverfahren“, sagt Wengert. Schließlich sollen sich die Bürger an der Anlage beteiligen und Wohnungen erwerben können. Die können sie zum einen natürlich selbst bewohnen. Bei einer Vermietung dürfen die Eigentümer allerdings nicht selbst über die Bewohner entscheiden. Die werden von einem gemeinsamen Rat ausgewählt, damit diese möglichst in die bestehende Gemeinschaft passen und mit ihr harmonieren. Ziel ist es, stets einen möglichst ausgewogenen Mix an Bewohnern zu bekommen – auch was das Alter angeht. „Anliegen ist es, dass die Menschen nicht erst kommen, wenn sie Unterstützung benötigen oder dies absehbar ist“, erläutern die Fachleute der Liebenau. Optimal wäre es aus deren Sicht, dass auch Familien einziehen, bevor sie das 50. Lebensjahr vollendet haben, um in die Gemeinschaft hineinzuwachsen.

Das Modell sieht also ein Dreiecksverhältnis zwischen der Gemeinde, den Eigentümern beziehungsweise Bewohnern und der Stiftung vor, die nicht nur über das Know-how sondern auch über die erforderlichen Fachkräfte für die Gemeinwesenarbeit verfügt. In anderen Kommunen hat sich das Modell schon bestens bewährt. Wie das Konzept genau funktioniert und wie sich Interessenten beteiligen können, darüber können sie sich bei einem aktuellen Informationsabend der Gemeinde und ihren Partnern am 16. Mai schlaumachen. An der Veranstaltung werden daher Vertreter der Stiftung Liebenau sowie die Geschäftsführer der Kraus und Ruf Projekte GmbH aus Überlingen, die als Bauherr fungieren wird, anwesend sein.

Gemeinde erwirbt zwei Wohnungen

Die Gemeinde selbst erwirbt ebenfalls zwei Wohnungen, um aus den Mieterlösen ihren Beitrag zur Finanzierung der vorgesehen Gemeinwesenarbeit leisten zu können. Diese Lösung ist erforderlich, da feste Einlagen in die geplante Bürgerstiftung aufgrund der aktuellen Finanzmarktlage keine ausreichenden Zinserträge generieren würden. „Mit dem Geld wird eine 30-prozentige Stelle finanziert werden“, sagt Wengert. Sie ist als Anlaufstelle für die Bewohner, aber auch als Nahtstelle zu der Kommune gedacht. „Der oder die Beschäftigte soll mittelfristig mit der Arbeit auch in die Gemeinde hineinwirken“, erläutert Bürgermeister Wengert die Idee. Dazu investiert Owingen und baut das sogenannte Servicezentrum, das nicht nur den Bewohnern bei Bedarf Hilfe bietet oder vermittelt. Die zentral gelegenen Räume sollen auch den Owinger Bürgern als Treffpunkt oder Veranstaltungsraum zur Verfügung stehen und so die gewünschte Verzahnung garantieren.