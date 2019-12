Die Fahrzeuge prallten an der Einmündung ineinander. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Daimler-Benz der 53-Jährigen ins Schleudern und kollidierte mit einem an der Bushaltestelle stehenden Bus. Vorsorglich wurde die 53-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei. Nach jetzigem Stand blieb sie jedoch unverletzt. Bei dem Unfall ist ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 18 000 Euro entstanden.