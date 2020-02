Gleich mehrere ganz unterschiedliche Höhepunkte versprechen die dritten Owinger Musiktage von 6. bis 8. März im Kultur|O. Das Künstlerehepaar Martin und Lida Panteleev aus Frickingen schafften es auch dieses Mal, hochkarätige Solisten für ihr Festival zu gewinnen. Sie waren die Initiatoren der Musiktage und nutzen ihre Kontakte, um der Veranstaltung ein hohes Niveau zu verleihen, das bei Kulturfreunden in der ganzen Region geschätzt wird.

Martin Panteleev als Geiger und Dirigent international gefragt

Martin Panteleev selbst arbeitet als Geiger unter anderem mit dem Royal Philharmonic Orchestra, den Berliner Symphonikern und dem Shenzhen Symphony Orchestra in China zusammen. Zudem ist der gebürtige Bulgare Chefdirigent der National Philharmonie in Sofia und erster Gastdirigent der Kapstadter Philharmoniker.

Lida Panteleev arbeitet unter anderem als Klavierlehrerin

Seine Frau Lida arbeitet unter anderem als Klavierlehrerin. Für das dreitägige Festival im März konnten die Veranstalter unter anderem den spanischen Trompeter Vicente Campos, die sizilianische Sängerin Etto Scollo und das Baltic Neopolis Ensemble verpflichten.

Halle und hochwertiger Flügel als Pluspunkte

Dass ihnen dies schon zum dritten Mal gelang, dafür macht Martin Panteleev unter anderem die Infrastruktur und das engagierte Umfeld verantwortlich. „Ein großer Pluspunkt ist die besondere Halle und der hochwertige Flügel, der kostenlos zur Verfügung steht“, sagt Panteleev. „Die Miete eines solche Instrumentes allein würde einige tausend Euro kosten.“ Auch von der hohen Qualität des Konzertsaals seien die Gastmusiker stets überrascht.

Musiker treten dank persönlicher Kontakte für günstige Gagen auf

Dank der persönlichen Kontakte von Martin Panteleev zu den Solisten gelingt es ihm, diese für eine günstige Gage zu verpflichten. Im Ernstfall tragen sie sogar einen Teil des Risikos mit, wie der Musiker betont. Dass sie dazu bereit seien, dazu trage die besondere Atmosphäre in Owingen bei, für das der engagierte Kulturkreis und seine Mitstreiter sorgen. „Sie sind immer begeistert von der tollen Verköstigung“, betont Panteleev.

Gemeinde übernimmt die ersten fünf Jahre mögliche Defizite

Bemerkenswert für die beiden Veranstalter ist, dass sich die Gemeinde bereit erklärt habe, für die ersten fünf Jahre gegebenenfalls das Risiko des Defizits zu übernehmen. Bei der Premiere war dies nicht notwendig, da das Budget gerade „Null auf Null aufging“, wie Andrea Benz vom Kulturkreis erklärte. Im Vorjahr musste die Kommune ein Defizit tragen. Dies war wohl vor allem dem Termin geschuldet, der notgedrungen am Ende der Fastnachtsferien lag und die Besucherzahlen deutlich schmälerte.

Neuer Termin wieder außerhalb der Fastnachtsferien

Dies sollte bei den Musiktagen von 6. bis 8. März wieder anders werden, hoffen alle Beteiligte. Auch mit dem bewusst breit aufgestellten Programm, das mit den Interpreten und den Instrumenten über die gängige klassische Musik hinausgreift, wollen Martin und Lida Panteleev ein großes Publikum ansprechen.

„Sizilianische Träume“ verspricht die Sängerin und Gitarristin Etta Scollo am 7. März. | Bild: Veranstalter

Italienische Sängerin und Gitarristin Etto Scollo mit „sizilianischen Träumen“

So ist am Samstagabend die italienische Sängerin und Gitarristin Etto Scollo mit „sizilianischen Träumen“ zu hören. „Ihr Stil erinnert teilweise an den portugiesischen Fado“, sagt Martin Panteleev, „ohne zu melancholisch zu sein.“ Die Sängerin ist größere Bühnen gewohnt und trat unter anderem schon in der Berliner Philharmonie auf. Ihr aktuelles Konzert ist der Dichtkunst gewidmet und spannt den Bogen bis zu den früheren arabischen, spanischen und normannischen Bewohnern Siziliens.

Als Trompeter ist er international anerkannt und hoch geschätzt: Vicente Campos aus Valencia. | Bild: Hanspeter Walter

Spanischer Trompeter Vicente Campos gibt Abschlusskonzert

Weltbekannt ist der spanische Trompeter Vicente Campos aus Valencia, der das Abschlusskonzert „Goldene Klänge“ am 8. März um 17 Uhr mit Kompositionen von Albinoni, Torelli und Händel mitgestalten wird. Begleitet wird Campos wie auch Martin Pantleev (Vivaldi) und Lida Panteleev (Mozart) erstmals vom Baltic Neopolis Ensemble aus dem polnischen Szczecin.

Auch der Bruder von Martin Pantleev spielt Geige: Vesko Eshkenazy ist Konzertmeister in Amsterdam. | Bild: Hanspeter Walter

Bei der Eröffnungsgala ist eine eigene Komposition von Martin Panteleev zu hören

Besonderheit ist bei der Eröffnungsgala eine eigene Komposition von Martin Panteleev. Sein Stück mit dem Titel „Archetypen“ wurde 2015 in London uraufgeführt. An diesem Abend wird es sein Bruder Vesko Eschkenazy auf einer historischen Guarneri-del-Gesú-Violine aus dem Jahr 1738 spielen, nach Mendelssohn Bartholdys berühmtem Violinkonzert in e-Moll und Wagners „Siegfried-Idyll“. Den Auftakt machen die Brüder mit einem Bachkonzert für zwei Violinen.