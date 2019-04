von SK

Die Weichen für die Zukunft stellten die Ringer des KSV Taisersdorf bei der jüngsten Mitgliederversammlung. Trainerwechsel, Nachwuchssorgen und das Jubiläum im kommenden Jahr prägten – neben dem Rückblick auf 2018 – die Zusammenkunft des derzeit 645 Mitglieder starken Vereins.

Da sowohl Freistiltrainer Remo Martin als auch Grecotrainer Andreas Rinderle ihre Tätigkeit nach Ablauf der Saison 2018 beendeten, musste der Trainingsbetrieb im Männerbereich neu organisiert werden, berichtete Vereinsvorsitzender Daniel Höfler laut einer Pressemitteilung des Vereins. Für den Freistilbereich konnten Marcel und Patrick Käppeler gewonnen werden, das Training der Griechisch-römisch-Ringer werde übergangsweise vom sportlichen Leiter und Mannschaftsführer Helmut Rinderle geleitet. In den kommenden Jahren werde laut Höfler der Fokus auf der Aus- und Weiterbildung von jungen Übungsleitern liegen. Ein besonderer Dank gelte Joachim Wioska, der seit über 20 Jahren als Kampfleiter für die Linzgauer aktiv ist.

In seinem Rückblick auf 2018 habe Daniel Höfler an die Erfolge bei den verschiedenen Einzelmeisterschaften auf Bezirks- und Landesebene sowie bei Deutschen Meisterschaften erinnert. Erfolgreichste Athleten in der Saison 2018 gewesen seien der DM-Dritte der Junioren Nico Schmidt sowie Max Glok, der bei der Jugend A den Deutschen Meistertitel errungen und bei den Europameisterschaften in Mazedonien den fünften Platz erkämpft habe.

Kritisch habe Höfler angemerkt, dass bei den Südbadischen Meisterschaften keine A- und B-Jugendringer am Start gewesen seien, da diese Jahrgänge zurzeit Mangelware seien und sich dies auch negativ auf die Besetzung der Mannschaften der kommenden Saison auswirken werde. Im E-, D- und C-Jugendbereich stimmen die Teilnehmerzahlen und Erfolge auf Bezirksebene laut dem Vereinsvorsitzenden wieder hoffnungsvoller, sodass hier wieder optimistischer in die Zukunft geblickt werden könne. Erste Erfolge habe es bereits beim Arge-Sab Nachwuchsturnier gegeben, bei dem die Linzgauer die Vereinswertung gewannen. Etwas zu feiern haben die Ringer auch in 2020. Dann begeht der KSV das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen. Aus diesem Anlass finde am 29. Februar und 1. März eine Südbadische Meisterschaft in der Sporthalle in Owingen statt, kündigte Daniel Höfler laut Bericht an.

Tobias Martin, stellvertretender Vereinsvorsitzender, gab einen kurzen Rückblick auf die vergangene Mannschaftsrunde, bei der der KSV Linzgau Taisersdorf mit drei Männer- und zwei Jugendmannschaften am Start gewesen sei. Die erste Mannschaft belegte in der Oberliga Südbaden nach dem Abstieg aus der Regionalliga den vierten Tabellenplatz. Durch die zuvor bereits genannten Probleme im Altersbereich der A- und B-Jugend werde erstmals seit 1982 keine dritte Männermannschaft gemeldet. Somit werden in der kommenden Saison jeweils zwei Männer- und zwei Jungendmannschaften an den Start gehen.

Zum Abschluss lud Daniel Höfler Mitglieder und Freunde des Ringkampfsports zum Ringerabend am Samstag, 27. April, ein.