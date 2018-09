Owingen – Was die Betreuung der jüngsten Bürger angeht, ist Owingen mit seinen Kindertagesstätten seit vielen Jahren gut aufgestellt. Nun fiel der Startschuss zum Ausbau der Infrastruktur für hilfe- oder pflegebedürftige ältere Menschen. Mit dem Spatenstich war jetzt Baubeginn für ein Haus der Pflege, das die Stiftung Liebenau im Ortskern der Gemeinde für 30 Bewohner erstellt. Rund 4,6 Millionen Euro investiert die Stiftung in diese Einrichtung, wie Geschäftsführerin Stefanie Locher erklärte.

Gemeinde stellt Grundstück mit Erbbaurechtsvertrag zur Verfügung

Die Gemeinde konnte das Grundstück an der Grünwinkelstraße von einer Bürgerin mit einer konkreten Zweckbindung erwerben und stellt es über einen Erbbaurechtsvertrag zur Verfügung. Nur so sei das Projekt in diesen kleinen Dimensionen auch wirtschaftlich realisierbar, betonte Locher beim Spatenstich. Sie hob die konstruktive Zusammenarbeit mit Bürgermeister Henrik Wengert und dem Gemeinderat hervor. Auch beim zweiten Vorhaben, den Lebensräumen für Jung und Alt, die an der Hauptstraße geplant sind, kooperiert Owingen mit der Stiftung Liebenau.

Zwei Monate vom Bauantrag bis zur Genehmigung

Den Handlungsbedarf begründete Bürgermeister Henrik Wengert auch mit Verweis auf den Kreispflegeplan, der in Owingen in naher Zukunft das Erfordernis von 32 vollstationären Pflegeplätzen sehe. Umso wichtiger sei es auch gewesen, dass das ganze Genehmigungsverfahren sehr zügig abgewickelt werden konnte, sagte Wengert. Er lobte in die sach- und zielorientierten Beratungen und Beschlüsse des Gemeinderats. "Nur so konnten wir das vom Bauantrag bis zur Genehmigung in zwei Monate schaffen", betonte der Bürgermeister.

Wengert: "Wichtiger Beitrag zur Erweiterung des sozialen Netzes"

Owingens Bürgermeister Henrik Wengert: "Gisela Drexler hätte das Grundstück auch für einen schnöden Geschosswohnungsbau vermarkten können." | Bild: Hanspeter Walter

"Bauen lässt sich vieles", resümierte Wengert philosophisch, "Gebäude, aber auch Zukunft". Insofern sei das Vorhaben ein wichtiger Beitrag zur Erweiterung des sozialen Netzes. Diese Chance habe die Gemeinde ihrer Bürgerin Gisela Drexler zu verdanken. Erst der Verkauf des Grundstücks habe die Planung in zentraler Lage ermöglicht, betonte der Bürgermeister: "Sie hätte es auch für einen schnöden Geschosswohnungsbau vermarkten können", sagte Henrik Wengert. Er dankte seinem Vorvorgänger Karl-Friedrich Reiner, der hier vermittelnd tätig geworden sei. So durfte auch der Ruheständler noch einmal zum Spaten greifen.

Zuschüsse von 560 000 Euro

Erfreut zeigte sich Henrik Wengert, mit der Stiftung Liebenau einen "bewährten Träger" aus der Region für die Pflegeeinrichtung gewonnen zu haben. Als Investor lege die Stiftung nicht nur großen Wert auf ein zeitgemäßes Konzept, erklärte Geschäftsführerin Locher, sie setze mit dem Energieeffizienzstandard KfW 40 schon beim Bau hohe Ansprüche um und werde die künftige Versorgung über thermische Solaranlagen und einen Gasbrennwertkessel realisieren. Aufgrund dieses Konzeptes erhalte die Stiftung eine Zuschuss von 300 000 Euro. Mit 260 000 Euro gefördert wird das Projekt zudem vom Deutschen Hilfswerk (DHW) aus Mitteln der Fernsehlotterie.

Zwei Wohngruppen mit Gemeinschaftsraum

Stefanie Locher, Geschäftsführerin der Stiftung Liebenau: "Hier sollen ältere Menschen und Menschen mit Pflegebedarf eine Unterkunft, Betreuung und Heimat finden." | Bild: Hanspeter Walter

"In dem Gebäude sollen ältere Menschen und Menschen mit Pflegebedarf eine Unterkunft, Betreuung und Heimat finden", erklärte Stefanie Locher das Konzept. Die entstehenden 30 Einzelzimmer sind in zwei Wohngruppen mit jeweils 15 Zimmern aufgeteilt. Fester Bestandteil jeder Wohngruppe sei ein Gemeinschaftsraum mit Wohn- und Essbereich sowie Küche. Geplant wurde das Gebäude vom Architekturbüro Zischka in Mengen

20 Prozent der Bürger in Owingen 65 Jahre oder älter

"Es konnte kein kleines Gebäude werden", sagte Bürgermeister Wengert. Dennoch füge es sich mit seinen zwei Geschossen an der Grünwinkelstraße sehr gut in die Umgebung ein. Die Gesellschaft brauche einfach verschiedene Angebote – auch in Owingen. Mit 904 Bürgern seien inzwischen 20 Prozent schon 65 Jahre oder älter, beschrieb Henrik Wengert die demografische Entwicklung in der Gemeinde. Aufgrund veränderter Familienstrukturen und Berufstätigkeit sei eine private Betreuung innerhalb der Familie heutzutage oft nicht mehr möglich, sagte der Bürgermeister: "Irgendwann kommt der Punkt, an dem es nicht mehr anders geht."

Viele Gemeinderäte, Bürger und Nachbarn nahmen Anteil an dem offiziellen Baubeginn für das Pflegeheim an der Grünwinkelstraße. | Bild: Hanspeter Walter

Angesichts der starken Präsenz von Gemeinderäten, Bürgern und insbesondere Nachbarn sah Diakon Matthias Hoppe von der katholischen Seelsorgeeinheit das Vorhaben auf einem starken Fundament ruhen. Wichtig sei, dass hier nicht nur Pflegeplätze entstünden, sondern auch echte "Räume der Wertschätzung". Für Owinger Bürger, die dieser Betreuung einmal bedürften, sagte Hoppe, sei es "ein Trost, in vertrauter Umgebung bleiben zu dürfen".

Die Projekte Im künftigen Haus der Pflege der Stiftung Liebenau entstehen an der Owinger Grünwinkelstraße insgesamt 30 Plätze für pflegebedürftige Menschen. Die Investitionen der Stiftung belaufen sich auf 4,6 Millionen Euro, dafür erhält sie insgesamt Zuschüsse von 560 000 Euro. Nach dem aktuellen Baubeginn soll das Gebäude nach einem guten Jahr Bauzeit Ende 2019 in Betrieb gehen können. Genutzt werden wird es von der Liebenau Leben im Alter gGmbH. Parallel dazu hat der Gemeinderat Anfang August den Weg für das Mehrgenerationenwohnen unter dem Stichwort Lebensräume für Jung und Alt auf dem ehemaligen Stork-Areal an der Hauptstraße frei gemacht. Es wird von der Überlinger Projektgesellschaft Kraus und Ruf geplant und als Investor realisiert.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein