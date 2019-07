von Petra Hofmann

Der Männerchor Owingen-Billafingen und der Hohenfels-Chor hatten zum Chorkonzert mit „Liedern rund ums Meer“ eingeladen. Als Gastchor verstärkte der Männergesangverein Eintracht 1860 Salem-Neufrach das Konzert am Samstagabend im Kultur/O in Owingen.

Es war ein unterhaltsamer und stellenweise bewegender Abend. Mit großem Einsatz, mit kleinen Luftsprüngen und mit lustigen Sprüchen lotste Uwe Mingo mit Seemannsmütze seinen Chor. Sein Engagement und seine Freude am Musizieren übertrugen sich auf die Singenden.

Chorleiter Ulrich Raither verriet dem Publikum immer wieder Wissenswertes über die ausgewählten Lieder. | Bild: Petra Hofmann

Die Sänger wiederum übertrugen diese Begeisterung ans Publikum. Bei den von den Zuschauern erklatschten Zugaben „Adieu“ und „Lebe wohl“ winkten die Chormitglieder zum Abschied und das Publikum winkte zurück.

Schlagern von damals und heute

Die Chöre sangen bekannte Lieder rund ums Meer. Mit Liedern wie „My Bonny is over the ocean“, „Sailing“, „Seemann, deine Heimat ist das Meer“ und „The drunken Sailor“ erweckten sie die Sehnsucht nach „Meer“. Der Salem-Neufracher Chor unternahm auch einen Abstecher zu Schlagern von damals und heute.

Das Publikum applaudierte extra lange für eine weitere Zugabe. | Bild: Petra Hofmann

Von „Wir sind alle kleine Sünderlein“ über „Mambo“, ein Lied von Herbert Grönemeyer, in dem er über das Dilemma singt, ein Date zu haben, aber keinen Parkplatz zu finden, bis hin zu „Heast as net“ von Hubert von Goisern. Besonders schön war dabei der geflüsterte Ausklang.

Mit Humor führte der Vorsitzende Berthold Schmieder durch das Programm. Als Dankeschön überreichte er zum Abschluss, „weil es bislang so trocken war“, „flüssige“ Geschenke an die Chorleiter und die musikalische Begleitung Andrea Beck, Akkordeon, und Walter Benkler, Klavier.

Lieder und Refrains zum Mitsingen

Für die Zuhörer gab es immer wieder Lieder und Refrains zum Mitsingen. „Singen Sie kräftig mit. Und wenn sie nicht können, dann singen sie trotzdem mit“, lautete die augenzwinkernde Einladung des Dirigenten. Dieser Aufforderung kamen viele nach.

Großer Beifall für den Männerchor Owingen-Billafingen mit dem Hohenfels Chor und dem Männergesangverein Eintracht 1860 Salem-Neufrach im Kultur/O in Owingen. | Bild: Petra Hofmann

„Singen im Chor macht glücklich“: Dass diese Ankündigung, die im Programmheft stand, an diesem Abend stimmte, konnte man an den begeisternden Gesichtern im Chor und im Publikum sehen.