von Sabine Busse

Überrascht und erfreut habe sie der Kunstpreis, gab Rebecca Rexroth zu. Sie hat im Frühjahr am Überlinger Gymnasium ihr Abitur abgelegt und konnte als erste Nachwuchsmalerin die Auszeichnung der Gesellschaft der Kunstfreunde Überlingen entgegennehmen. Vorgeschlagen hatten sie die Lehrerinnen des Leistungskurses.

Neben ihrem Porträt einer Frau sitzend, die den Betrachter mit schwer zu deutender Mine entgegensieht, berichtete sie in ihrer Dankesrede über sich und ihre Kunst. Als Kind habe sie viel und gerne gemalt, berichtete Rebecca Rexroth. Ihr Großvater sei ein gutes Vorbild gewesen und auch die Großmutter habe sie stets gefördert. In der Schule habe sie erst diese kreative, experimentelle Arbeit vermisst und sich dann bewusst für den Leistungskurs entschieden. Dort lernte sie verschiedene Techniken kennen und setzte sich mit der Arbeit unterschiedlicher Künstler auseinander. Bei der Umsetzung in eigene Werke lernte sie, dass es mehr braucht als Technik, um ein gelungenes Bild zu schaffen. "Kunst ist nicht planbar. Manchmal funktioniert der Einsatz bestimmter Stilmittel und manchmal nicht. Es muss auch immer Glück dazu kommen."

Die Besucher der Preisverleihung konnten an drei Bildern die Arbeitsweise Rexroths studieren. Ein doppeltes Selbstbildnis setzt sich kritisch mit dem Trend der dauernden Selbstinszenierung auseinander. Ein Schwarz-Weiß-Bild demonstriert die Entstehung von Form aus Chaos.

"Unser Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kunst aus der Region zu fördern", sagte Stefanie Charlotte Lioe, Präsidentin der Kunstfreunde. "Mit diesem Preis möchten wir vor allem die junge Generation ansprechen und fördern." Den zweiten Teil des Abends bestritt Kunstpädagoge Erwin Niederer, der über "Genies Spinner Provokateure – exzentrische Künstler im 20. Jahrhundert" referierte.

Die Gesellschaft bietet am 20. September, eine Fahrt zur Kunsthalle Tübingen mit Besuch der Ausstellung "Almost Alive". Anmeldung unter info@gkue.de, www.gkue.de

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein