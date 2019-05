von Antonia Kitt

Der pensionierte Pfarrer Wolfgang Auer, der im Frühjahr 2018 aus gesundheitlichen Gründen seinen Dienst in der Seelsorgeeinheit Überlingen beenden musste, feiert am Freitag seinen 80. Geburtstag. In der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Owingen, wo Pfarrer Auer seit 2010 arbeitete, gestaltet seine ehemalige Gemeinde gemeinsam mit Pfarrer Bernd Walter am Freitagabend um 18.30 Uhr ihm zu Ehren eine heilige Messe mit anschließendem Stehempfang im Pfarrsaal.

In Emmendingen übernahm Auer 1970 seine erste Pfarrei

Wolfgang Auer wurde am 10. Mai 1939 in Singen am Hohentwiel geboren. Der Älteste von sechs Kindern besuchte das Suso-Gymnasium in Konstanz, bevor er in Freiburg und München Theologie studierte. 1963 wurde er in der Singener Liebfrauenkirche zum Priester geweiht. Die weiteren Stationen als Vikar waren Volkertshausen, Schopfheim, Bühl und Donaueschingen. 1970 übernahm er in Emmendingen seine erste Pfarrei und begleitete dort den Bau der neuen Kirche St. Johannes. Von 1976 bis 1980 leitete er die Emmendinger Gemeinde St. Bonifatius.

Stationen in Freiburg-St. Georgen und Laufenburg

1980 kam Wolfgang Auer in den Freiburger Stadtteil St. Georgen an die Pfarrkirche St. Georg und führte dort alljährlich hoch zu Ross den traditionellen Georgsritt an. 1996 endete nach 16 Jahren seine Zeit in St. Georgen und Auer wurde Pfarrer in Laufenburg im Landkreis Waldshut. Als die Gemeinde 2010 große Seelsorgeeinheit wurde, suchte er sich eine neue Wirkungsstätte und übernahm die Seelsorgeeinheit Owingen, Billafingen, Lippertsreute.

Private Spenden für Kirchen und Kapellen rund um Owingen

2013 feierte er in St. Peter und Paul mit einem großen Festgottesdienst sein goldenes Priesterjubiläum. Besonders wuchsen ihm die verschiedenen Kirchen und Kapellen seiner Gemeinden ans Herz, für die er mehrere private Spenden tätigte. Für die Owinger Nikolauskapelle ließ Pfarrer Auer beispielsweise auf eigene Kosten einen Leuchterengel im Barockstil originalgetreu nachschnitzen. Der langjährige Owinger Pfarrgemeinderat Roland Gaus erinnert sich: „Pfarrer Auer war in Owingen sehr beliebt und wir waren froh über einen Pfarrer, der so gut mit den Gläubigen umgehen konnte.“

2015 wurden Auers drei Gemeinden mit Überlingen und Andelshofen zu einer neuen großen Seelsorgeeinheit zusammengelegt, deren Leitung bis 2018 Pfarrer Karl-Heinz Berger oblag. Pfarrer Auer übernahm fortan auch Gottesdienste im Überlinger Münster. Von einem Autounfall und dessen Spätfolgen im Frühjahr 2018 konnte sich der bis dahin rüstige Senior nicht mehr vollständig erholen. Seit Oktober wohnt Wolfgang Auer im Vianney-Hospital in Überlingen.