Voller Vorfreude fiebern die Schauspieler und Organisatoren des Krippenspiels der Evangelischen Kirchengemeinde Owingen ihrem großen Auftritt am Dienstag, 24. Dezember, im Kultur|O entgegen. Etwa 30 Kinder und Jugendliche verschiedener Konfessionen zeigen das Stück im Rahmen eines weihnachtlichen Familiengottesdienstes, der von Pfarrer Michael Schauber geleitet wird und um 16 Uhr beginnt.

Pippi will Weihnachten feiern

Das Krippenspiel trägt den Titel „Pippi feiert Weihnachten„ und erzählt von Pippi Langstrumpf, der Heldin der schwedischen Kinderbuchreihe, die sich auf das Weihnachtsfest vorbereitet, allerdings nicht weiß, worum es dabei überhaupt geht. Daraufhin erzählen ihre Freunde Tommi und Annika ihr die Weihnachtsgeschichte.

500 Familien werden erwartet

„Pfarrer Schauber verknüpft in jedem Jahr die klassische Weihnachtsgeschichte mit der Herbergssuche mit einem aktuellen und bekannten Thema, Text oder Buch“, sagt Pfarrsekretärin Sophie Steinhagen-Pasewaldt. Insgesamt 500 Familien aus Owingen werden ihr zufolge erfahrungsgemäß zur Aufführung und zum Gottesdienst erwartet. Bis 2017 fand die Veranstaltung in der Johanneskirche statt. Weil immer mehr Besucher kamen und die Räume der Kirche nicht mehr ausreichten, zog das Krippenspiel samt Gottesdienst in das Kultur|O um.

Owingen Als die Protestanten ihre Kirche bekamen: Die Owinger Johanneskirche wurde 1971 eingeweiht Das könnte Sie auch interessieren

Wie Steinhagen-Pasewaldt mitteilt, stammen die jungen Schauspieler aus der Gemeinde Owingen. „Die Gruppe besteht aus Konfirmandinnen, Kindern, die schon viele Jahre bei unserer großen Kinderbibelwoche im Sommer mitmachen und Jugendlichen, die bei der Kinderbibelwoche als Teamer mitarbeiten. Es sind aber auch Kinder dabei, die einfach jedes Jahr beim Krippenspiel mitmachen.“