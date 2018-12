Owingen – Das neue Gewerbegebiet am Owinger Henkerberg ist nahezu ausgebucht und es hat regelrecht Gestalt angenommen – mit markanten Gebäuden und erfolgreichen Firmen. „Die Gemeinde hat im Moment noch ein Grundstück zu vergeben“, sagt Bürgermeister Henrik Wengert. „Und dies auch nur, weil es ein Interessent wieder zurückgegeben hat.“ Indessen machen sich schon vier andere Betrieben Hoffnungen, die sich gerne hier ansiedeln würden.

Längst hat sich hier ein illustrer Branchenmix aus gewerblichen Firmen, Planungsbüros und Dienstleistern entwickelt. Zu den Pionieren auf dem jüngsten und letzten Areal des Henkerbergs gehörten das Omnibus-Unternehmen Stork, die Baufirma Villieber und Kunstharzspezialist Restle. Auch der Bauhof der Gemeinde hat hier inzwischen ein adäquates Areal gefunden. Als Dienstleister haben sich die Zahntechnik Weber, das Ingenieurbüro Reckmann und Steuerberater Oliver Daiber hier attraktive Domizile geschaffen.

In jüngerer Zeit haben sich weitere Firmen angesiedelt. Die Firma S+T Fassaden GmbH, die mehrere Standorte in der Republik besitzt, hat sich mit einem Planungsbüro und einer Produktion niedergelassenen. Mehr als 20 Arbeitsplätze sind hier entstanden. Die Referenzen der Spezialfirma für hinterlüftete Fassaden und Dächer inklusive Photovoltaik reichen bis nach Abu Dhabi, doch auch für das neue Überlinger Sportzentrum hat sie in dieser Woche einen Auftrag erhalten.

Aus Eriskirch nach Owingen gekommen ist der ck-pharma-Großhandel von Carsten Krahnert. Die Firma hat sich spezialisiert auf „onkologische Präparate, Hilfsmittel und alles was damit zusammenhängt“. Das große Sortiment umfasst zahlreiche Hersteller und die Firma gewährleistet nach eigenen Aussagen „eine zuverlässige, zeitnahe Lieferung über Nacht“. Aus Überlingen nach Owingen gekommen ist die Edus Systemtechnik GmbH Erich Dreier. In der Endphase ist der Neubau der Elektrofirma Schwägler, der es in Frickingen zu eng geworden war und die sich nun in Owingen ein großzügiges Betriebsgelände aufbaut. Mit seinem großen Stamm an qualifizierten Mitarbeitern gehört Schwägler zu den Firmen, die auch Großprojekte abwickeln können.