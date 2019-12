Owingen vor 3 Stunden

Nach dem Medienrummel: Was wurde eigentlich aus den bunten Mitfahrbänken in Taisersdorf?

Die bunten Bänke in der kleinen Ortschaft am Bodensee wurden vor rund eineinhalb Jahren in ganz Deutschland berühmt. Werden sie auch heute noch genutzt? Wir haben für unsere Pendlergeschichten bei den Initiatoren nachgefragt.